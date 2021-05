Người đàn ông Trung Quốc là giám đốc doanh nghiệp ở Bình Dương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly, điều trị khỏi bệnh.

Lãnh đạo UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, một bệnh nhân mắc Covid-19 vừa tái dương tính sau thời gian cách ly, điều trị khỏi bệnh.

Nơi ở của bệnh nhân 2585 bị phong tỏa vào sáng 29/5

Bệnh nhân này là người đàn ông sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Bàn Thạch Bình Dương (trụ sở tại đường D35, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, TP Thuận An), được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 2585.

Người này sinh sống cùng vợ và 2 con gái tại làng chuyên gia The Oasis 2 (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào ngày 25/5, bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 khi xét nghiệm tại CDC TP.HCM và được cơ quan y tế TP Thuận An (Bình Dương) đưa đi cách ly. Sau thời gian cách ly điều trị, người này có kết quả âm tính nên được về nhà, tự cách ly tại nơi ở.

Tuy nhiên, 7 ngày sau khi về nhà, bệnh nhân lại có kết quả dương tính.

Trong sáng nay, ngành y tế đã đưa bệnh nhân 2585 trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cách ly, tiếp tục điều trị, đồng thời thực hiện các biện pháp khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân.

Bệnh nhân 2585 nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam vào ngày 23/3. Sau đó, người này được một nhóm người Việt Nam sắp xếp lên ô tô chở từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về TP Thuận An.

Do lo sợ mắc bệnh, ngày 25/3, ông cùng vợ đến CDC TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xuân An

