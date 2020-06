Từ một loại nguyên liệu “vạn người mê”, kết hợp cốt trái bòn bon ngọt ngào, chanh leo thơm phức cùng nhân nha đam giòn dai vị ngon khác lạ, một thức uống giải khát mới cho bạn trẻ cảm giác khám phá cực cool giữa hè nắng nóng.

Rong biển - nguyên liệu thần kỳ, món ngon vạn người mê

Từ một loại nguyên liệu có phần xa lạ và thường xuất hiện trong phim Hàn Quốc, rong biển nay đã trở nên quen thuộc và góp mặt trong nhiều món ăn gần gũi với người Việt. Vị tanh đặc trưng của rong biển từ chỗ chưa quen, trở thành "gây nghiện" cho nhiều người, đặc biệt là thực khách trẻ.

Thế nên, từ các món ăn vặt như rong biển sấy tỏi, snack rong biển, chè rong biển… hay các món cơm như kimbap, canh và gỏi rong biển, đều dễ khiến bạn trẻ "thương nhớ".

Gỏi rong sụn- một trong những món ngon từ rong biển.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rong biển không chỉ là nguyên liệu làm nên các món ăn ngon mà còn có giá trị như thuốc bổ. Riêng rong sụn còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và acid amin tốt cho cơ thể như A, B1, B2, B6, C, D, E, sắt, đồng, kẽm, magne, calci, florua, mangan, niken, coban...

Cụ thể, hàm lượng vitamin A có trong rong sụn cao gấp 2 - 3 lần so với cà rốt, gấp 10 lần bơ; Hàm lượng vitamin B2 cao gấp 7 lần trong trứng; Vitamin C, E cao gấp nhiều lần trong rau quả; Hàm lượng calci cao gấp 3 lần so với sữa bò; Hàm lượng iod cũng cao hơn so với những loại thực phẩm khác, kể cả những thực phẩm có nguồn gốc từ biển. Rong sụn là thực phẩm hữu ích để giảm cân do rất ít calo và hàm lượng chất béo không đáng kể. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp giảm ăn vặt. Có thể dùng để thay thế cho muối, tốt cho huyết áp. Chúng có thể được dùng để thêm vào thực phẩm chế biến sẵn và làm đồ ăn nhẹ thay vì sử dụng muối. Chất xơ hòa tan có trong rong biển giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ, giúp cân bằng lượng đường trong máu.

Giải khát “cực đã” với nước ép rong biển vị chanh leo

Ngành đồ uống vừa khai mở một phân khúc đồ uống mới với nhãn hiệu Nước rong biển ép Kamila và Catalia. Theo ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Long Hải, nguồn nguyên liệu chính tạo ra sản phẩm nước rong biển ép là từ cây rong sụn, được nuôi trồng chủ yếu tại các tỉnh Nam Trung bộ Việt Nam. Trong đó, nước rong biển ép Kamila là sự kết hợp tinh tế giữa tinh chất rong sụn tự nhiên và cốt trái cây bòn bon, chanh leo cùng nhân nha đam giòn dai, cho vị ngon khác lạ khiến giới trẻ mê say.

Rong sụn thu hoạch từ 3 tỉnh Nam Trung Bộ là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất nước rong biển ép Kamila.

Để kết hợp 2 nguyên liệu này thành sản phẩm nước giải khát hấp dẫn giới trẻ, nhà sản xuất Long Hải đã đầu tư hơn 10 triệu USD lắp đặt 1 dây chuyền sản xuất nước đóng chai khép kín với công suất 24.000 chai/giờ.

Nước rong biển ép Kamila có dung tích 330ml/chai, 24 chai/thùng.

Từ những tâm huyết nghiên cứu nguyên liệu cùng đầu tư công nghệ, nước rong biển ép Kamila vị chanh leo trở thành thức uống giải khát được giới trẻ trong Nam ngoài Bắc yêu thích. Với vị thanh lành của rong sụn, hương thơm của những cây trái nhiệt đới đặc trưng Việt Nam, Kamila mang đến người dùng một lựa chọn giải khát mát lành, thơm ngon và “đã miệng” trong tiết trời nóng bức.

Cùng với Kamila, Công ty TNHH Long Hải tung ra thị trường một thức uống cũng từ rong biển ép, có tên Catalia. Nước rong biển ép Catalia là sản phẩm giải khát dành riêng cho khách hàng cao tuổi. Với vị thanh lành của rong sụn, hương mát dịu của sâm, nước rong biển ép Catalia mang đến người dùng thêm một lựa chọn giải khát Thật và Lành. Sản phẩm cũng là giải pháp hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, đặc biệt là người lớn tuổi, người ăn kiêng trong tiết trời nóng bức… Nước rong biển ép Kamila và Catalia là 2 sản phẩm đồ uống hữu cơ được sản xuất 100% từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng hương liệu, không chất hóa học, không chất bảo quản.

Minh Ngọc