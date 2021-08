Sở Y tế Hà Nội tối nay cho biết, địa bàn có thêm 22 ca dương tính SARS-CoV-2. Cả ngày 9/8, thành phố đã ghi nhận tổng số 70 ca bệnh với 21 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 49 người trong khu cách ly.

Nhóm 22 bệnh nhân mới trú tại các quận, huyện: Đống Đa (7), Bắc Từ Liêm (2), Hai Bà Trưng (2), Thanh Trì (2), Đan Phượng, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Ứng Hòa, Ba Đình, Hà Đông; với 9 ca ở khu cách ly, 13 ca tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho, sốt (1); ho, sốt thứ phát (19); liên quan nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ (1); Tân Mai, Hoàng Mai (1).

Trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng là anh Đ.C.C., sinh năm 1988, ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Ngày 5/8, bệnh nhân khởi phát sốt, đau họng, đến ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ có 1 ca mới là bệnh nhân N.Đ.P., nam, sinh năm 1955, ở Láng Hạ, Đống Đa. Ông P. là F1 của F0 N.T.C., đã cách ly tập trung từ ngày 25/7, xét nghiệm âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai thêm 1 ca là nam bệnh nhân T.B.C., sinh năm 1963, ở Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Ông C. F1 của ca Covid-19 Đ.Q.H., đã cách ly từ ngày 23/7. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) tối nay ghi nhận 19 bệnh nhân:

Trong đó, có 6 người làm việc tại một công ty vận chuyển.

Nhóm này gồm 5 nhân viên làm tại kho là D.D.N. (nam, sinh năm 1983, trú tại Phương Canh, Nam Từ Liêm), Đ.N.H.L. (nam, sinh năm 1983, ở Đại Kim, Hoàng Mai), Đ.V.T. (nam, sinh năm 1993, ở Tân Lập, Đan Phượng), T.Đ.Đ. (nam, sinh năm 1998, ở Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm) và H.V.P. (nam, sinh năm 1989, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm).

Người còn lại là lái xe công ty, tên N.M.H. (nam, sinh năm 1977, ở Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình).

Ngày 8/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trong chùm này cũng có 1 ca bệnh là công nhân tại khu công trường xây dựng Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Người này tên H.V.T. (nam, sinh năm 1982), F1 của các trường hợp dương tính trước đó. Ngày 8/8, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12 bệnh nhân còn lại trong chùm ho sốt thứ phát đều đã chuyển cách ly tập trung từ trước. Ngày 8/8, họ có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Những người này trú tại các địa điểm: Nội Am (Liên Ninh, Thanh Trì), Viên An (Ứng Hòa), Thọ Am (Liên Ninh, Thanh Trì), Phúc Đồng (Long Biên), Trần Bình Trọng (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng), Phương Mai (Đống Đa), Láng Hạ, (Đống Đa), Văn Chương 2 (Văn Chương, Đống Đa), Trung Liệt (Đống Đa), Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy).

Như vậy, cả ngày 9/8, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 70 ca bệnh với 21 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 49 người trong khu cách ly.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 1.853 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (tính riêng đợt dịch thứ tư). Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.095, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 758.

Từ ngày mai 10/8 tới 17/8, Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở khu vực nguy cơ cao và nhóm nguy cơ cao, từ đó đánh giá, nhận định tình hình dịch; phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng, đưa ra phương án chống dịch kịp thời.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố) nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thứ hai là nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh: người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp…

Số lượng lấy mẫu dự kiến khoảng 300.000 người tại 30 quận, huyện, thị xã căn cứ theo tình hình dịch.

Nguyễn Liên

Hà Nội chuẩn bị lấy mẫu 300.000 người để đánh giá tình hình dịch Covid-19 Dự kiến, số mẫu lấy từ khu vực nguy cơ (nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn) là 186.000, số mẫu từ nhóm người nguy cơ (người làm dịch vụ vận chuyển, bán hàng,…) là 114.000, tổng 300.000 mẫu.