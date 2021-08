Ngày 7/8, thành phố đã ghi nhận tổng số 82 ca bệnh với 48 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 34 người trong khu cách ly. Con số này giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 25 ca).

28 bệnh nhân ghi nhận tối nay trú tại các quận, huyện: Đông Anh (17), Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Sóc Sơn (1), Thường Tín (1), Ba Đình (1). Trong đó, có 13 ca phát hiện trong cộng đồng, 15 người dương tính khi đã đi cách ly.

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (24), chùm sàng lọc ho sốt (1), liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI (2), liên quan TP.HCM (1).

Ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng là bà N.T.K., sinh năm 1957, ở Kim Tiên, Xuân Nộn, Đông Anh. Bệnh nhân sốt 3 ngày nay kèm ho đờm. Sáng ngày 4/8, bà K. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, chẩn đoán viêm phổi. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (liên quan các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) thêm 24 bệnh nhân. Cả ngày 7/8, riêng chùm này đã phát hiện tổng số 66 người mắc mới.

Trường hợp đầu tiên là bà N.T.T., sinh năm 1975, ở Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì. Từ ngày 24/7 -27/7, bà T. đi bán trứng rong tại thôn Nội Am, Thọ Am, Liên Ninh, đến ngày 29/7, có qua nhà con gái ở thôn Thọ Am. Từ ngày 31/7 - 6/8, người này chỉ ở nhà. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc, test nhanh dương tính. Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã lấy mẫu PCR, gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

Trong chùm này cũng ghi nhận 6 ca liên quan công ty CASA.

Trong đó, có 3 nhân viên, công nhân của công ty, gồm L.V.B. (nam, sinh năm 1984, ở Đan Tảo, Tân Minh, Sóc Sơn), T.V.C. (nam, sinh năm 1990, ở Tổ 35, Thị trấn Đông Anh) và D.V.T. (nam, sinh năm 1979, ở Hà Phong, Liên Hà, Đông Anh). Nhóm này từng tiếp xúc với các ca dương tính cùng công ty, đã chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/8. Đến ngày 5/8, họ xuất hiện triệu chứng, xét nghiệm dương tính.

3 ca khác liên quan công ty CASA đều sống cạnh khu trọ của các F0 là công nhân công ty. Nhóm này gồm N.T.V. (nam, sinh năm 1983), N.T.N. (nữ, sinh năm 2018) và V.T.H. (nữ, sinh năm 1953), là người cùng gia đình ở Tổ 35, Thị trấn Đông Anh. Ngày 6/8, họ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh sau khi có triệu chứng nghi nhiễm, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

17 trường hợp còn lại trong chùm ho sốt thứ phát đều sống trong khu phong tỏa hoặc là F1 của các bệnh nhân trước đó, hầu hết đã đi cách ly tập trung. Những người này trú tại các địa điểm: Liên Ninh (Thanh Trì), Tổ 35 (Thị trấn Đông Anh), Thụy Lâm (Đông Anh), Thịnh Liệt (Hoàng Mai), Ngọc Hồi (Thanh Trì), Cống Vị (Ba Đình), Tiên Dương (Đông Anh).

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (KCN Thăng Long) tối nay tiếp tục ghi nhận 2 bệnh nhân. Như vậy, sau hơn 1 tháng kể từ khi bùng phát (ngày 5/7), ổ dịch này vẫn có thêm các ca mới.

Các bệnh nhân gồm N.T.T.H. (nữ, sinh năm 1993, ở Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh) và Đ.T.D. (nữ, sinh năm 1989, ở Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh). Họ là nhân viên công ty SEI, đã cách ly tập trung từ ngày 16-31/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 6/8, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM có thêm 1 ca là anh N.V.Q., sinh năm 1994, ở Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín. Bệnh nhân là lái xe đường dài, từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 5/8, sau đó về công ty tại khu công nghiệp Duyên Thái. Ngày 6/8, anh đến Bệnh viện Nông Nghiệp làm test nhanh, kết quả dương tính. Trung tâm Y tế Thanh Trì đã lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm PCR, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ở đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã có tổng cộng 1.727 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.040, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 687.

Nguyễn Liên

