Trong 142 người này có 61 F1 của nhóm công nhân Khu công nghiệp Thăng Long và 81 F1 liên quan gia đình tại huyện Mỹ Đức.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, địa phương đang khẩn trương truy vết trường hợp tiếp xúc gần các ca bệnh mới để triển khai biện pháp phòng chống dịch.

Đến sáng nay, liên quan nhóm công nhân Khu công nghiệp Thăng Long đã truy vết được 61 trường hợp F1 (gồm 49 F1 của bệnh nhân H.V.H., 12 F1 của bệnh nhân L.T.T.). Tổng số người liên quan, người trong ổ dịch đã được khoanh vùng, lấy mẫu là 1.804 trường hợp. Hiện 1.789 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Liên quan chùm 5 ca bệnh trong gia đình tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức tới nay xác định được 81 F1. Nhóm này đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Lực lượng chức năng cũng khoanh vùng 38 người trong khu vực ổ dịch, đã lấy mẫu 16 trường hợp, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Toàn bộ khu vực nhà ở của các bệnh nhân đã phong tỏa. Phòng khám Đa khoa An Mỹ tạm thời phong tỏa để điều tra người tiếp xúc và liên quan.

Trước đó, từ ngày 5/7 tới sáng 6/7, CDC Hà Nội thông tin phát hiện 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn, phát sinh 2 ổ dịch tại Khu công nghiệp Thăng Long và xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức.

Ổ dịch Khu công nghiệp Thăng Long hiện ghi nhận 4 ca, gồm H.V.H. (nam, 35 tuổi), L.T.T. (nữ, 34 tuổi), N.X.S. (nam, 46 tuổi) và N.V.K. (nam, 43 tuổi).

Bệnh nhân H.V.H. quê Bắc Giang, từng về nhà ngày 26-27/6 và tiếp xúc với 3 ca F0 tại địa phương. Từ ngày 28/6 đến 4/7, bệnh nhân trở lại Hà Nội, đi làm bảo vệ tại công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long).

Các công nhân L.T.T., N.X.S. và N.V.K. lây Covid-19 từ bệnh nhân H., trong đó có 2 người cùng làm bảo vệ tại công ty SEI và 1 người làm việc tại công ty MOLEX, ở cùng xóm trọ với anh H.

Ổ dịch xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức ghi nhận 5 người trong một gia đình tại thôn Kênh Đào dương tính. Trong đó, người bố là lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 Đ.Đ.Đ. người Hà Nam, phát hiện dương tính ngày 5/7).

Ngoài 9 ca bệnh tại 2 ổ dịch trên, Hà Nội cũng phát hiện 1 ca mới là lái xe taxi ở quận Hoàng Mai, từng chở 4 F0 người Thanh Hóa khi nhóm này ra Hà Nội (4 bệnh nhân đi trên chuyến bay VN286, từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 3/7).

CDC Hà Nội cho biết, công tác điều tra bổ sung, truy vết các trường hợp liên quan vẫn đang được tiến hành.

