Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang điều trị cho 48 ca bệnh viêm não, viêm màng não.

Chiều nay (20/4), ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều trị cho 48 ca bệnh bị viêm não, viêm màng não và có 5 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

“Trong 48 ca bệnh có 31 ca đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm và 17 ca ở Khoa Nhi. Bệnh viện đáp ứng được việc điều trị số lượng bệnh nhân nhập viện”, ông Hào nói.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết, từ tháng 1 đến nay, các ca viêm màng não tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Hà Tĩnh chưa xuất hiện dịch viêm não, viêm màng não và chưa có ca bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu nguy hiểm.

Bác sĩ chọc tủy xét nghiệm bệnh viêm màng não. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, mấy ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không đúng về bệnh viêm màng não khiến dư luận hoang mang.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, các ca bệnh viêm màng não chưa rõ nguyên nhân, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm.

“Bước đầu loại trừ các bệnh viêm não gây nguy hiểm như viêm não Nhật Bản, HIB, VMN do não mô cầu, liên cầu, phế cầu. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với các loại virus, vi khuẩn nói trên. Các ca bệnh này đều xuất viện sau một tuần điều trị”, ông Tâm nói.

Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh mạng kiểm tra những người đưa thông tin thất thiệt về bệnh viêm màng não nguy hiểm, có chế tài xử lý thật nghiêm.

Người tung tin thất thiệt bị xử phạt 5 triệu đồng

Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho hay, các ca bệnh nói trên có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, tiến hành chọc não tủy cho kết quả viêm màng não nước trong.

Các mẫu bệnh đã đưa đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với viêm não, viêm màng não do mô cầu.

Bệnh viêm não, viêm màng não do mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.

Đặc biệt, bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng.

Sáng nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an phường Trần Phú triệu tập bà L.T.B. về hành vi đưa thông tin sai về bệnh viêm màng não gây hoang mang dư luận. Bà B. bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Viêm não, viêm màng não thường có 2 tình huống diễn ra, một là bệnh nhân nặng từ đầu, rơi vào hôn mê, rối loạn ý thức, cần phải được cấp cứu ngay. Với dạng thứ 2, trong vòng 1-2 ngày đầu sẽ có các triệu chứng giống với cảm cúm, viêm họng nên khó phân biệt. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, khi triệu chứng nặng lên như: đau đầu nhiều hơn, buồn nôn, nôn, sốt cao, rối loạn ý thức hoặc co giật... thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng, chống viêm não, viêm màng não, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, nhà cửa luôn thoáng mát... Khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc viêm não, viêm màng não, cần chủ động đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Người dân cần chủ động tiêm các loại vắc xin để phòng các loại bệnh viêm não như vắc xin phòng viêm não Nhật Bản, viêm não HIB, viêm não mô cầu. Mỗi loại vắc xin như trên chỉ phòng được một loại bệnh đặc hiệu.

Thiện Lương