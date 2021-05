Hà Tĩnh triển khai các biện pháp phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm 100% người dân trong khu vực có ca bệnh thuộc huyện Thạch Hà.

Tối nay (5/5), ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ở địa phương có 2 ca tái nhiễm virus SARS-CoV-2, sau khi cách ly trở về nhà.

Hai trường hợp tái nhiễm gồm Nguyễn Thị H. (sinh năm 1993, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị T. (sinh năm 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) từ nước ngoài về.

“Sau khi cách ly theo quy định, hai người này trở về nhà thì tái nhiễm lần lượt sau 3 và 5 ngày", ông Tâm nói.

Hà Tĩnh họp khẩn vào chiều tối nay

Trước tình hình đó, chiều tối nay Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Do hai người này có lịch trình di chuyển dày đặc và các mối quan hệ trong làm ăn, đi lại phức tạp nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh, các sở liên quan, huyện Thạch Hà lập chốt, khoanh vùng tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến và thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn; đóng cửa trường Mầm non Ischool và trường Mầm non Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, nơi có các cháu của bệnh nhân theo học.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo nhiệm vụ

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành điều tra lịch trình tiếp xúc của các trường hợp F1, F2; phun khử khuẩn ngay trong đêm; xác định khu vực phải phong tỏa; cấm ngay trong đêm các dịch vụ karaoke, massage, làm đẹp, quán vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Các ban ngành ở Hà Tĩnh họp khẩn trong tối nay

Truyền thông công bố 2 ca bệnh trong cộng đồng; tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển ra vào các vùng dịch và vùng lân cận; ngành giáo dục triển khai thi học kỳ sớm.

Huyện Thạch Hà chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, các điểm cách ly tập trung theo kịch bản đã chuẩn bị trước đó.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được giao khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% người dân trong khu vực này. Tất cả đều phải khẩn trương thực hiện ngay trong đêm nay.

Thiện Lương