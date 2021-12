Số ca Covid-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại nhưng số ca tử vong giảm còn một nửa so với đỉnh dịch.

Gần 2 năm sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, số ca nhiễm hằng ngày đang gia tăng trở lại khi biến thể Omicron lây lan nhanh chóng ở các quốc gia từ Mỹ, Anh đến Nam Phi, Australia.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Omicron vào nhóm biến thể gây lo ngại. WHO cảnh báo rằng biến thể này đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với Delta và có thể thay đổi diễn biến của đại dịch.

Tuy nhiên, “năm 2022 phải là thời điểm kết thúc của đại dịch Covid-19”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nhận định.

Dữ liệu về đại dịch - số ca bệnh, nhập viện và tử vong - có thể thấp hơn thực tế do hạn chế về xét nghiệm, tần suất báo cáo và chất lượng dữ liệu.

Dưới đây là 2 biểu đồ cho thấy tình trạng của đại dịch Covid-19 tính tới cuối năm 2021.

Omicron đang chiếm ưu thế

Số ca Covid-19 trên toàn cầu tính từ đầu năm 2021

Theo WHO, biến thể mới đã xuất hiện ở khoảng 100 quốc gia. Cơ quan này thông tin, số ca Omicron đang tăng gấp đôi sau 1,5 đến 3 ngày.

Biến thể lây lan nhanh, lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà khoa học Nam Phi, đã trở thành chủng Covid-19 thống trị ở Mỹ và các khu vực của châu Âu như Anh và Scotland.

Omicron bùng phát vào thời điểm nhiều quốc gia nới lỏng các hạn chế. Sự gia tăng số lượng ca bệnh đã khiến một số quốc gia, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch và Ireland, phải thắt chặt các biện pháp hạn chế sự lây lan của biến thể.

Số ca nhiễm tăng, nhưng số tử vong giảm

Omicron gây ra một làn sóng Covid-19 mới trên toàn cầu. Ở châu Phi, số ca bệnh hằng ngày tăng từ mức 3 ca trên 1 triệu dân vào đầu tháng 11 lên 26 ca vào giữa tháng 12.

Tương tự, số ca Covid-19 ở Anh tăng từ 603 ca trên 1 triệu dân lên 1.280 ca - mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số bệnh nhân phải nhập viện cũng đã tăng lên ở một số quốc gia.

Nhưng số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày được xác nhận đang có xu hướng giảm trên toàn cầu.

Số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu từ đầu năm 2021 có xu hướng giảm

Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm Omicron so với chủng gốc và các biến thể trước đó.

Benjamin Cowling,Giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng của Đại học Hong Kong, đánh giá, Omicron dường như có tác động tương tự Delta và các biến thể khác.

“Nếu đã tiêm vắc xin hoặc từng nhiễm bệnh, bạn sẽ được bảo vệ trước virus, đặc biệt chống lại bệnh nặng. Điều đó đồng nghĩa Omicron trong thực tế có vẻ nhẹ nhàng hơn”, Giáo sư Cowling nhận xét.

An Yên (Theo CNBC)