Sáng 11/9, hàng trăm thai phụ đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để tiêm vắc xin Covid-19. Hôm nay là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai tiêm cho 1.020 bà bầu đến từ quận Hoàng Mai.

1.020 bà bầu quận Hoàng Mai được tiêm vắc xin tại bệnh viện Thanh Nhàn trong hai ngày cuối tuần 11-12/9 theo danh sách tổng hợp quận Hoàng Mai đã gửi đến viện trước đó.

Sáng 11/9 bệnh viện Thanh Nhàn đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 500 thai phụ quận Hoàng Mai. Ngày 12/9 sẽ tiêm hết số thai phụ đã đăng ký theo danh sách.

Bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa sản 1 bệnh viện Thanh Nhàn Trần Quyết Thắng cho biết: "Các sản phụ sẽ được khám thai và kiểm tra thai trước khi tiêm. Những bất thường về thai nhi, nước ối, huyết áp cao… phải điều trị trước, ổn định mới tiêm vắc xin.

Bà bầu trên 13 tuần có chỉ định tiêm vắc xin phải được kiểm tra toàn bộ bệnh lý như bệnh mạn tính, siêu âm thai, kiểm tra các bất thường về nước ối, bánh rau…loại trừ các bệnh lý về nội khoa và sản khoa.

“Các bà bầu trên 13 tuần thai, nên tiêm vắc xin sớm, các sớm càng tốt để phòng tránh Covid-19. Người mẹ đã tiêm vắc xin, nếu chẳng may mắc Covid-19 thì triệu chứng giảm hơn so với bình thường, đứa con đã có sẵn sức để kháng tốt hơn so với mẹ chưa được tiêm”, bác sĩ Thắng khuyến cáo.

Các thai phụ đến bệnh viện được đo thân nhiệt

Khai báo y tế khi đến bệnh viện tiêm vắc xin

Khu vực kiểm tra hồ sơ thai phụ và nhập dữ liệu hệ thống

Đo các chỉ số huyết áp, nhịp tim

Thai phụ Lê Thị Mai Anh làm các thủ tục khám thai nhi trước khi tiêm vắc xin

Các thai phụ chờ khám giữ khoảng cách theo đúng khuyến cáo 5K Bộ Y tế

100% thai phụ được khám thai trước khi có quyết định tiêm vắc xin Bác sĩ tư vấn tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho các thai phụ

Khu vực chờ siêu âm thai thoáng mát, bệnh viện xây dựng các khu vực riêng rẽ, đảm bảo an toàn, không lây nhiễm chéo.

Phòng siêu âm thai nhi

Bệnh viện Thanh Nhàn dành một khu vực riêng cho các bà mẹ mang bầu được khám sàng lọc.

Ngày 11/9, khoảng 500 thai phụ được tiêm vắc xin

Hơn 1.000 thai phụ Hà Nội được tiêm vắc xin vắc xin Pfizer

Khu vực theo dõi sau tiêm

Chứng nhận tiêm chủng vắc xin của các thai phụ sẽ được chuyển về phường theo danh sách tổng hợp trước đó.

Phạm Hải

Hà Nội thêm 28 ca Covid-19, có 3 ca cộng đồng Trưa 11/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 28 ca Covid-19 mới, gồm 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 23 người trong khu cách ly và 2 ca ở khu vực phong tỏa.