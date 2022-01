Tại hội nghị khoa học do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Chí Tiến - Trưởng phòng Tư vấn giải pháp y tế, FPT IS cho biết hơn 300 bệnh viện và 13 Sở Y tế đang sử dụng giải pháp của FPT IS.