Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và phòng chống bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong những tháng đầu đời, trẻ được bú mẹ có cơ hội sống cao gấp 6 lần so với những trẻ không được bú mẹ. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục đến sau 24 tháng có thể giảm hơn 800.000 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, tương đương với 13% tổng số tử vong. Tuy nhiên, không phải trẻ sơ sinh nào cũng may mắn được bú sữa của mẹ đẻ mình. Tại Việt Nam, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu hiện nay khá thấp, được ước tính 22,7% năm 2015 và 45,4% năm 2020 theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng. Bác sĩ CK II Lê Thị Hà, cho biết, mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận, chăm sóc và điều trị 4500 – 5000 trẻ Sơ sinh bị bệnh nặng: sinh non, nhẹ cân, nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh… cần nguồn sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu “dinh dưỡng điều trị”, hỗ trợ cho quá trình hồi phục. Nhưng do trẻ được điều trị tại bệnh viện khác nên khi chuyển viện thường không có mẹ đi cùng hoặc mẹ bị bệnh nặng cần điều trị tại bệnh viện sản… nên trẻ chưa có sữa mẹ kịp thời làm chậm quá trình dinh dưỡng đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy, sữa mẹ thanh trùng dùng thay thế tạm thời sữa mẹ đẻ khi chưa có sữa mẹ ruột, giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương, nhẹ cân trong vòng 28 ngày đầu đời, giảm thời gian nằm viện 15 ngày và giảm thời gian nuôi dưỡng tĩnh mạch tới 10 ngày so với sữa công thức.