Sáng 23/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Cả nước đã chữa khỏi 2.234 ca mắc Covid-19.

Bộ Y tế cho biết, sáng nay không có thêm ca mắc mới Covid-19. Tổng số ca mắc cả nước vẫn là 2.575 trường hợp, trong đó có 1.601 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1, kể từ khi bùng làn sóng dịch lần thứ 3 đến nay, cả nước ghi nhận 908 ca mắc Covid-19 tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

Đến hôm nay, 10 tỉnh, thành phố đã qua 38 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Hà Nội đã qua 34 ngày, Hải Phòng qua 27 ngày.

Riêng tâm dịch Hải Dương, bước sang ngày thứ 5 không có thêm ca mắc Covid-19.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 37.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 490 trường hợp, cách ly tập trung hơn 18.600 người, cách ly tại nơi lưu trú hơn 18.000 người.

Đến nay, cả nước đã chữa khỏi 2.234 bệnh nhân Covid-19, ngoài ra 55 bệnh nhân khác đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

Về tình hình tiêm chủng, tính từ ngày 8/3 đến nay, 16 tỉnh, thành phố đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca cho 36.082 người, trong đó Hải Dương nhiều nhất với hơn 17.000 người, kế đó là Hà Nội hơn 6.500 người.

Vắc xin AstraZeneca Việt Nam tiêm chủng là một trong 3 vắc xin được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 mới nhất tại Mỹ với trên 32.000 tình nguyện viên cho thấy, vắc xin có hiệu lực bảo vệ chung là 79% và 100% trong việc ngừa bệnh nặng và nhập viện do Covid-19.

Đáng chú ý, hiệu quả bảo vệ của vắc xin với nhóm trên 65 tuổi (chiếm 20% số đối tượng tham gia thử nghiệm) đạt 80%.

Ban giám sát dữ liệu về an toàn độc lập xác nhận không thấy quan ngại về tính an toàn liên quan đến vắc xin. Xem xét cụ thể hơn 21.000 người tham gia tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, không thấy tăng nguy cơ huyết khối hoặc các biến cố đặc trung do huyết khối.

Trong năm nay, Việt Nam sẽ nhận được 60 triệu liều vắc xin AstraZeneca phục vụ tiêm chủng.

Với vắc xin trong nước, dự kiến cuối tháng 9 tới sẽ hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax, khi đó Việt Nam có thể chủ động nguồn vắc xin Covid-19.

Thúy Hạnh

