Người dân phản ánh, nhiều nơi không tiêm vắc xin Covid-19 cho người lao động quay lại TP làm việc nếu không có đăng ký tạm trú.

Giải thích tình trạng trên, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong những đợt tiêm trước, việc tiêm và nhập dữ liệu vào hệ thống tiêm chủng quốc gia có chênh lệch đáng kể. Vì nhập chậm trễ so với tốc độ tiêm nên nhiều người dân đã tiêm đủ 2 mũi nhưng không có thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC tại họp báo.

Theo bác sĩ Tâm, từ kinh nghiệm trên, Bộ Y tế có ban hành văn bản 8938 về hướng dân quy trình xác minh thông tin trước khi tiêm chủng. Theo đó, công an địa phương xác minh thông tin người dân, chuyển sang y tế để xác nhận.

Khi y tế chốt danh sách trên, thông tin sẽ được nhập liệu, đảm bảo người dân vừa tiêm sẽ có thông tin trên hệ thống. “Rất thuận lợi cho quá trình tiêm chủng của người dân”, bác sĩ Tâm cho biết.

Tuy nhiên, một số địa phương treo biển chỉ tiêm vắc xin Covid-19 cho người có thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn, dẫn đến rất nhiều người bị thiệt thòi, chưa được tiêm ngừa.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho rằng: “Có thể do quy trình thực hiện tại địa phương, y tế đợi danh sách của công an chuyển qua mới tiến hành tiêm. Còn chủ trương TP sẽ tiêm cho tất cả người dân trên địa bàn TP, không trừ một ai”.

Bên cạnh đó, TP.HCM vừa có yêu cầu thông tin người tiêm vắc xin phải có mã số định danh. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu, Công an TP, Bộ Công an đã cấp định danh cá nhân cho toàn bộ người dân, kể cả trẻ mới sinh.

Họp báo cung cấp thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 TP.HCM chiều 18/11.

Công an TP đã chỉ đạo công an địa phương nơi thường trú, liên hệ thông báo mã định danh cá nhân cho công dân. Với người dân tạm trú, cần liên hệ với nơi thường trú để được cấp mã số này nhanh nhất. Ngoài ra, có thể liên hệ công an xã phường nơi tạm trú để được hỗ trợ.

“Khi liên hệ với công an nơi tạm trú, phải trước ít nhất 2 ngày để công an liên hệ lại với nơi thường trú”, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Thông báo tại 1 điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại TP Thủ Đức.

Theo phản ánh của nhiều người dân TP. Thủ Đức, các điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại đây yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú, tạm trú. Trong khi đó, người lao động ngoại tỉnh lên TP liên hệ làm tạm trú đang gặp nhiều khó khăn do địa phương thiếu nhân sự, quá tải công việc.

“TP chủ trương tiêm cho tất cả người lao động quay lại TP làm việc, vậy mà giờ yêu cầu phải có tạm trú và xác nhận mới tiêm!”, một người dân phường Phước Long B, TP Thủ Đức bức xúc.

Linh Giao

