Các bác sĩ từ nhiều khoa của Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) được huy động cấp cứu em bé đã lọt đầu và vai ra bên ngoài cơ thể mẹ.

Lúc 9h40 sáng 7/5, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận một sản phụ mang thai khoảng 6 tháng trong tình trạng chuyển dạ, đầu và vai em bé đã lọt ra bên ngoài cơ thể mẹ.

Đánh giá đây là tình hình nguy cấp, ThS.BS. Bùi Kim Cương - Trưởng khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ nội viện. Ngay lập tức, các bác sĩ, điều dưỡng từ Khoa Nhi, Khoa Cấp cứu và Phòng khám sản được huy động để tham gia cấp cứu.

Kíp được chia làm hai, một bộ phận cấp cứu sản phụ, bộ phận còn lại tập trung cứu sống em bé. Sau 20 phút, mẹ con sản phụ đã được cứu sống. Bé trai nặng gần 2 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui mừng của người mẹ và đội ngũ y bác sĩ.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, cả mẹ và em bé đã được cứu sống

ThS.BS. Đặng Khánh Ly - Trưởng khoa Nhi chia sẻ, gần 13 năm công tác trong chuyên ngành Nhi, đây là lần đầu tiên chị trực tiếp tham gia cấp cứu trẻ sinh non, lại trong hoàn cảnh rất nguy cấp khi em bé đã lọt nửa người ra bên ngoài cơ thể mẹ.

“Việc cứu được em bé cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Cảm giác không gian Khoa Cấp cứu lúc bấy giờ chỉ dành riêng cho tiếng trẻ sơ sinh khóc. Giây phút ấy, tôi thấy yêu thêm công việc của mình”, bác sĩ Ly xúc động tâm sự.

Hiện tại, sản phụ và em bé đã ổn định và được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản để theo dõi, điều trị tiếp.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng gần 2 kg

Sinh non là tình trạng người mẹ đẻ con trong thời gian thai từ 22 đến 36 tuần. Đây là hiện tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Nguyên nhân sinh non có thể do bệnh lý của người mẹ như thai phụ bị huyết áp cao, sử dụng chất kích thích, tử cung dị dạng, hở eo tử cung, từng nạo phá thai, từng sinh non hay làm việc quá sức, bị stress quá nặng… Ngoài ra, sinh non có thể đến từ việc thai kỳ bị các tình trạng bất thường như vỡ ối non, đa ối, đa thai, thai dị dạng…

Trong một số trường hợp khác, sinh non do nhau thai, bao gồm một số hiện tượng như nhau tiền đạo hay nhau bong non, thiểu năng nhau thai khiến cơ thể người mẹ không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi.

Nguyễn Liên