Công ty TNHH La Vie và Công ty Nestlé Việt Nam - các thành viên của Tập đoàn Nestlé đang liên tiếp hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng, đồng thời phát động chương trình “Luôn khỏe, luôn tích cực”.

Ông Fausto Tazzi, Tổng Giám đốc Công ty La Vie (thứ hai bên phải) tại lễ trao tặng nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Quận 2 (TP.HCM)

Hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Công ty La Vie đã đóng góp 1 tỷ đồng qua Chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế đến đội ngũ y bác sĩ.

Đồng thời, Công ty La Vie đang tài trợ gần 100.000 lít nước khoáng La Vie và gần 75.000 lon nước vị trái cây có ga La Vie Sparkling, với tổng giá trị hơn 1,4 tỉ đồng, đến các khu cách ly, lực lượng tình nguyện viên và các chiến sỹ biên phòng đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh thành phía Nam và phía Bắc, thông qua các cơ quan nhà nước và các đối tác.

Trong đó, Công ty La Vie đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và Đoàn Khối các cơ quan Long An để đưa nước khoáng đến các khu cách ly tập trung và các chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu vực ở Long An giáp gianh Campuchia.

La Vie phối hợp cùng Đoàn Khối các cơ quan Long An để đưa nước khoáng đến 5 khu cách ly tập trung và các đồn chốt ở biên giới Tân Hưng (Long An) giáp ranh với Campuchia.

Công ty La Vie cùng với một số thành viên khác của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) đã hỗ trợ nhu yếu phẩm đến đội ngũ y bác sĩ, những người làm công tác phòng chống dịch trong các khu cách ly tại Quận 2, TP.HCM.

Đây là một phần trong chuỗi các hoạt động tài trợ với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng do Công ty La Vie và Công ty Nestlé Việt Nam liên tục thực hiện nhằm hỗ trợ các cán bộ làm công tác tuyến đầu chống Covid-19, và cộng đồng, đặc biệt là những người đang cách ly tập trung tại các tỉnh và thành phố.

Nước khoáng La Vie được chuyển đến các chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Long An.

Phát động Chiến dịch “Luôn khỏe, Luôn tích cực”

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, Công ty Nestlé Việt Nam phát động Chiến dịch “Luôn khỏe, luôn tích cực” nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh và tích cực trong giai đoạn người dân cả nước đang tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện “giãn cách xã hội”.

Các nhãn hàng như MILO, NESCAFÉ, MAGGI đồng loạt thực hiện các hoạt động khuyến khích lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Với thông điệp “Ở nhà nhưng đừng ở yên”, MILO giúp các các em nhỏ luyện tập thể thao bằng những video hướng dẫn thực hiện các bài tập thể dục, Vovinam... hay chia sẻ những sáng kiến xây dựng góc thể thao tại nhà,.... Các chương trình này đang được công đồng mạng hướng ứng nhiệt tình với hơn 1.000 đoạn video clip do người tiêu dùng thực hiện và chia sẻ.

Đồng thời, Công ty La Vie khuyến khích người dân thực hiện lối sống lành mạnh, như kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe bằng việc uống đủ nước, cùng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên bữa cơm gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội,…

