TPBVSK FlaGold, FlaGold Beauty, FlaGold Care, bộ ba sản phẩm tiên phong tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ cao bào chế nano Isoflavon chiết xuất mầm đậu nành, giúp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Trong đó: FlaGold: Hỗ trợ giúp bổ sung Isoflavon, hỗ trợ cải thiện các rối loạn do suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ. FlaGold Beauty: Hỗ trợ hạn chế lão hóa da, hỗ trợ hạn chế sạm da, nám da, hỗ trợ làm đẹp da; đồng thời giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ hạn chế các biểu hiện do suy giảm nội tiết tố nữ. FlaGold Care: Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện do suy giảm nội tiết tố nữ như chóng mặt, bốc hỏa, cáu gắt, mất ngủ, sinh lý giảm sút, da nám sạm. Sản phẩm được tư vấn bởi Trung tâm phát triển công nghệ cao -Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: Công ty TNHH Jido Pharma Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 1800.2035 Website: https://flagold.vn/; https://jido.vn/ Sản phẩm không phải là thuốc, không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh