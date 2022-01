Những dấu hiệu của lão hóa da luôn là nỗi lo của chị em. Hiện nay nhiều chị em ưu tiên chọn các sản phẩm TPBVSK giúp bổ sung collagen để chăm sóc da, đặc biệt là dạng nước uống tiện lợi.

Vai trò của collagen trong việc chăm sóc da

Collagen là một loại protein hiện diện trong tất cả các cơ quan và mô của cơ thể. Collagen chiếm 30% tổng lượng protein trong cơ thể và đến 70% cấu trúc da. Nó được tạo thành từ các axit amin: glycine, proline, hydroxyproline và arginine.

Ngoài chức năng kết nối các tế bào da, collagen còn kích thích quá trình trao đổi chất, duy trì sự săn chắc, đàn hồi của làn da.

Phân tử collagen peptide được phân tách siêu nhỏ

Sau tuổi 25, cơ thể có xu hướng suy giảm collagen nhanh. Đồng thời, những thói quen ăn uống, sinh hoạt và yếu tố khách quan từ môi trường cũng gây ảnh hưởng đến quá trình lão hóa.

Nếu số lượng và chất lượng collagen bị suy giảm, sẽ dẫn đến hậu quả là sự lão hóa thể hiện rõ ràng ở khuôn mặt như: da khô, nhăn nheo bắt đầu từ những đường nhăn mảnh, dần dần sẽ tạo thành nếp nhăn sâu và da sẽ chảy xệ…

Vì vậy việc bổ sung collagen đúng độ tuổi không những giúp hỗ trợ phục hồi, kéo dài tuổi thanh xuân của da mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng hệ cơ xương, sụn khớp chắc khỏe, dẻo dai.

Theo các chuyên gia da liễu, người muốn chăm sóc da nên chọn loại collagen có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thành phần tự nhiên.

Những sản phẩm được bào chế dưới dạng nước đang được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Vì khi nạp collagen dạng nước, cơ thể sẽ dễ hấp thu trọn vẹn được hàm lượng collagen.

TPBVSK bổ sung collagen dạng nước đến từ Nhật Bản

Nói đến các dòng TPBVSK bổ sung collagen dạng nước không thể không kể đến Hebora Collagen Enrich - thương hiệu đến từ Nhật Bản. Sản phẩm tạo nên sự khác biệt ngay từ khi xuất hiện trên thị trường bởi hàm lượng collagen peptide, nhanh chóng chinh phục những quý cô khó tính, trong đó có cả giới nghệ sĩ.

Đại diện Công ty TNHH TM&XNK Toàn cầu Imex - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm chất lượng Hebora Collagen Enrich cho biết: “Các collagen peptide trong những dòng nước uống này được phân tách thành các phân tử siêu nhỏ bằng công nghệ cao, giúp chúng dễ dàng được hấp thụ trong cơ thể.

Theo tạp chí The Journal of Drugs in Dermatology (JDD), một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019 cho thấy nước uống bổ sung collagen có tác dụng hỗ trợ chữa lành vết thương và hỗ trợ hạn chế lão hóa da”.

Bổ sung collagen và vitamin cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa da, hỗ trợ làm đẹp da

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng là một người phụ nữ thành công và quyến rũ dù đã bước sang độ tuổi ngũ tuần. Cô cũng là người khó tính trong việc lựa chọn phương pháp chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là những dòng sản phẩm làm đẹp nội sinh. Thế nhưng, TPBVSK Hebora Collagen đã chinh phục MC Kỳ Duyên, đưa cô trở thành người đồng hành trong vai trò đại sứ thương hiệu cùng nhãn hàng nhiều năm qua.

TPBVSK Hebora Collagen Enrich chinh phục quý cô khó tính

Bên cạnh hàm lượng collagen peptide, Hebora Collagen Enrich còn được bổ sung hàng loạt thành phần dưỡng nhan cao cấp như HA, Elastin giúp hỗ trợ làm đẹp da.

Lệ Thanh