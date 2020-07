Bé trai Hà Nội mổ cấp cứu vì vỡ ruột thừa tuy nhiên khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện thủ phạm là chiếc xương cá.

Bé trai 5 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu ngày 14/7 do sốt cao, đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải…

Bệnh nhi được chỉ định chụp cộng hưởng từ, kết quả phát hiện ruột thừa to bất thường. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhi bị viêm ruột thừa muộn, chỉ định mổ cấp cứu.

Mảnh xương cá được gắp ra khỏi ruột thừa bệnh nhi

Trực tiếp thực hiện ca mổ, TS Hữu Hoài Anh, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, để tránh vết sẹo dài cho bé, ekip quyết định mổ nội soi 1 lỗ qua rốn. Đây là kĩ thuật khó, đòi hỏi tay nghề cao.

Khi mổ nội soi vào ổ bụng, bác sĩ phát hiện ruột thừa của bé viêm mủ căng to, phần gốc đã vỡ tạo thành ổ áp xe 3 cm.

“Ngạc nhiên hơn, trong lòng ổ áp xe, chúng tôi phát hiện có dị vật sắc nhọn là xương cá. Đây chính là nguyên nhân gây thủng và viêm ruột thừa. Nếu không cấp cứu kịp thời, trẻ có thể bị viêm mủ toàn bộ ổ bụng, nguy hiểm tính mạng”, TS Hoài Anh thông tin.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhi hồi phục tốt và đang tiếp tục được điều trị kháng sinh.

Bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục nhanh sau 1 ngày phẫu thuật

Gia đình thừa nhận, không biết con bị hóc xương cá từ bao giờ. Ban đầu bé có biểu hiện đau bụng âm ỉ, sốt nhẹ, chán ăn, nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hoá thông thường.

BS Nguyễn Quốc Đạt, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E cho hay, trẻ hóc dị vật sắc nhọn như xương cá có thể rất hay gặp nhưng dị vật chọc thủng ở vị trí ruột thừa vô cùng hiếm.

Khi không may nuốt phải xương cá, do hoạt động nhu động ruột sẽ đẩy xương đi “du lịch” khắp hệ tiêu hóa từ khoang miệng – thực quản – dạ dày – ruột non – ruột già và thường ra ngoài theo đường phân.

Tuy nhiên, như trường hợp bệnh nhi nói trên, xương cá đó có thể “dừng lại”, xuyên thủng từ ruột non sang manh tràng rồi chui vào ruột thừa, gây thủng ruột thừa.

Các bác sĩ cảnh báo, viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ diễn tiến nhanh hơn các người lớn với các triệu chứng rầm rộ và có thể vỡ dễ dàng gây viêm phúc mạc sớm.

Do vậy, bác sĩ khuyến cáo, khi thấy con có những biểu hiện như sốt, mệt mỏi, chán ăn, bụng trướng kèm buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy… cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được cấp cứu và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, thậm chí nguy cơ tử vong.

Thúy Hạnh