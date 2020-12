Theo thống kê của Fuji Kenzai - công ty nghiên cứu thị trường Nhật Bản, Bifina là dòng sản phẩm men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản, hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa.

Bifina - men vi sinh từ Nhật Bản

Bifina là một loại men vi sinh có chứa 2 chủng lợi khuẩn quan trọng của đường ruột là: lợi khuẩn sống Bifido và Lactobaccillus. Các lợi khuẩn này chuyên hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Men vi sinh Bifina được sản xuất bởi hãng dược phẩm nổi tiếng Morishitan Jintan của Nhật Bản, với lịch sử phát triển 125 năm tuổi. Đây là hãng dược phẩm được Hoàng gia Nhật Bản tặng huân chương cống hiến. Men vi sinh Bifina R Nhật Bản liên tục 22 năm liền được công nhận là men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản (theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Fuji Kenzai Nhật Bản).

Tại Việt Nam, men vi sinh Bifina được nhập khẩu và chịu trách nhiệm sản phẩm là công ty TNHH Thế hệ mới Châu Á, và công ty TNHH Ecopath Việt Nam phân phối. Bifina hiện nay có 3 loại phân phối trên thị trường là: Bifina R, Bifina S, Bifina EX.

Công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm men vi sinh chứa lợi khuẩn, nhất là hai chủng lợi khuẩn quan trọng là Bifido và Lactobaccillus. Tuy nhiên, hai chủng lợi khuẩn quan trọng nhất của đường ruột này lại rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày nên bị tiêu diệt hoàn toàn khi đi qua đây.

Với bề dày 125 năm nghiên cứu về dược phẩm, hãng dược phẩm Morishitan Jintan đã sản xuất ra men vi sinh Bifina R sử dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC (Seamless Micro Capsule), đã được cấp bằng sáng chế.

Phương pháp này giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) và Lactobaccilus trong các viên nang hình cầu. Vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt. Do đó, công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày, vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao, giúp bổ sung được lợi khuẩn đến ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng.

Đồng thời, Bifina còn bổ sung thêm chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn; để khi vào đến đường ruột, lợi khuẩn có sẵn thức ăn để phát triển, sinh sôi.

Những lưu ý khi sử dụng

Bifina dành cho: trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn bị rối loạn tiêu hóa , chướng bụng, đầy hơi, dùng kháng sinh kéo dài, viêm đại tràng, chức năng tiêu hóa kém, hấp thụ kém, ăn không tiêu do loạn khuẩn đường ruột.

Với trẻ em, liều dùng Bifina là 1 gói/ngày, người lớn là 1-3 gói/ngày. Người dùng lưu ý không nhai, chỉ nuốt và dùng sản phẩm ngay sau khi mở gói. Sản phẩm cần được dùng với nước nguội, tránh dùng nước ấm, nóng có thể làm hỏng màng bảo vệ lợi khuẩn trong các viên nang. Bên cạnh đó, cần thiết uống nhiều nước khi sử dụng Bifina. Đồng thời, người dùng cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống như: tăng cường ăn rau xanh nấu chín, hạn chế đồ tanh, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, hoa quả ngọt và giảm bớt bia rượu, thuốc lá, cà phê.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina Nhật Bản dành cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa.

Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản. Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vĩnh Phú