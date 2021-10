An toàn là mục tiêu cao nhất của trong tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. Đây cũng là mong mỏi của tất cả các phụ huynh bên cạnh sự chờ đợi và nóng lòng.

Sau khi khám sàng lọc, em Bùi Trần Minh Hải, học sinh lớp 12A4, trường THPT Củ Chi là người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày 27/10.

“Nhà em có 4 người, bây giờ đã tiêm đủ hết rồi. Em chỉ hồi hộp một chút xíu nhưng cũng rất vui. Tiêm được sẽ rất tốt vì mình có đề kháng”, Hải chia sẻ.

Học sinh tiêm vắc xin tại huyện Củ Chi sáng 27/10.

Sau khi được bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi tiêm vắc xin Pfizer, Hải ngồi chờ 30 phút tại khu vực theo dõi sau tiêm. Không thấy có cảm giác bất thường hay khó chịu, em đến nhận giấy chứng nhận tiêm chủng mũi 1 và trở về nhà.

Liều vắc xin này chưa thể tạo kháng thể bảo vệ học sinh ngay lập tức, nhưng lại giúp phụ huynh và học sinh “1 liều thuốc động viên" trước dịch bệnh.

“Tiêm vắc xin rồi, tôi rất yên tâm nếu con đi học lại. Nưng tôi vẫn nhắc con cái và cả nhà phải đeo khẩu trang, khoảng cách. Nếu không, dịch quay lại mọi người đều khổ”, một phụ huynh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Quyết không giấu được căng thẳng trong lúc đợi chờ. Ông không ngơi tay vì nhận điện thoại của người nhà hỏi về việc tiêm vắc xin cho con gái.

“Tiêm vắc xin Pfizer hay loại nào tôi cũng yên tâm vì Bộ Y tế đã lựa chọn cho các cháu. Tôi chỉ mong tất cả các cháu được an toàn”, ông Quyết chia sẻ.

Em Bùi Trần Minh Hải tự tin trước khi tiêm

Bác sĩ Nguyễn Thành Danh, Trưởng phòng Y tế huyện Củ Chi cho biết, tiêm vắc xin cho trẻ em phải có sự đồng ý của phụ huynh. Các bậc cha mẹ được tư vấn đầy đủ tất cả vấn đề liên quan đến tiêm chủng.

Kỹ thuật và quy trình giống tiêm vắc xin Covid-19 cho người lớn.

“Phụ huynh liên tục gọi điện hỏi về thời gian tổ chức tiêm chủng vì họ rất nóng lòng chờ đợi. Phụ huynh rất mừng vì Thành phố đã lo lắng, chăm sóc cho con em mình”, bác sĩ Danh cho hay.

Trong sáng nay, 10 bàn đã được bố trí tiêm cho hơn 1.200 học sinh khối 12 của trường THPT Củ Chi. Sau khi hoàn thành, các em sẽ nhận được giấy chứng nhận tiêm mũi 1 và nhập liệu ngay lên hệ thống.

3 tuần sau sẽ đến thời gian tiêm mũi 2 cho các em. Vắc xin được sử dụng là Pfizer theo quy định.

Ông Danh khẳng định, tiêm vắc xin không ngăn ngừa hoàn toàn khả năng mắc bệnh. Tuy nhiên, khi toàn bộ các em học sinh được tiêm, nếu không may mắc bệnh, triệu chứng cũng rất nhẹ.

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có mặt theo dõi công tác tiêm chủng. Ông Đức trực tiếp hỏi thăm các em học sinh trong khu vực sau tiêm 30 phút.

Trong buổi đầu, ngành y tế Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho riêng khối lớp 12 của THPT Củ Chi, THPT Tân Thông Hội, trường Giáo dục Thường xuyên.

Sau tiêm và theo dõi an toàn 30 phút, học sinh được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng

Khi được sự đồng ý của Sở Y tế, huyện Củ Chi tiến hành đồng loạt tiêm tại 6 điểm tiêm. Cụ thể:

Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi: tiêm cho đối tượng trẻ Thị trấn Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Tân Thông Hội.

Trường trung học cơ sở Thị trấn 2: tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Phú Trung, xã Trung Lập Hạ, xã Phước Vĩnh An, xã Tân Thạnh Tây.

Trường trung học cơ sở Phước Thạnh: tiêm cho đối tượng trẻ xã Phước Thạnh, xã Phước Hiệp, xã Thái Mỹ.

Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây: tiêm cho đối tượng trẻ xã An Nhơn Tây, xã An phú, xã Phú Mỹ Hưng, xã Trung Lập Thượng, xã Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức.

Trường trung học cơ sở Tân Thạnh Đông: tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Thạnh Đông, xã Phú Hòa Đông.

Trường Tiểu học Hòa Phú: tiêm cho đối tượng trẻ xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ, xã Trung An.

Theo ông Danh, tất cả các điểm tiêm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất đến nhân sự. Nhân sự huy động từ Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Xuyên Á.

Linh Giao

