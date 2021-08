Giá máy thở xâm lấn nhập từ Hàn Quốc chỉ có giá 455 triệu nhưng công ty An Sinh chào bán hơn 960 triệu đồng.

Chiều 11/8, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc ‘thổi’ giá máy thở tăng gấp đôi.

Theo Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở xâm lấn (model MV2000 EVO5, hãng sản xuất: Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc) được công ty An Sinh niêm yết giá là 960,5 triệu đồng/máy.

Trong khi công ty khác báo giá chỉ 455 triệu đồng/máy, cùng loại, cùng hãng, cùng model.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị công ty An Sinh khẩn trương, nghiêm túc rà soát và có báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến.

Công văn giải trình gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) trước 17h ngày 13/8. Nếu quá thời gian trên, Bộ Y tế sẽ thực hiện dừng tài khoản của công ty trên Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.

Thúy Hạnh

