Ngày 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110 (cơ sở 2).

Người bệnh tên S.M.Q., nam giới, sinh năm 1992, người dân tộc H’Mông; quê thôn Ngải Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Anh Q. được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 hôm 31/5, là bệnh nhân 10245 theo công bố của Bộ Y tế.

6h ngày 4/7, Bệnh viện Quân Y 110 (cơ sở 2) phát hiện bệnh nhân Q. không có mặt tại phòng điều trị. Đơn vị đã rà soát toàn bộ buồng bệnh và khu vực xung quanh, tuy nhiên không tìm thấy người này. Lãnh đạo Bệnh viện nhanh chóng báo cáo Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về vụ việc.

9h ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải và UBND TP. Bắc Giang để thông báo tình hình. Đồng thời, chỉ đạo điều tra, truy xét đối tượng F0 bỏ trốn và truy vết trường hợp liên quan.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Hà Giang tiến hành xác minh, rà soát tất cả chuyến xe khách xuất bến từ bến xe Mỹ Đình đi Tuyên Quang và Hà Giang để truy tìm đối tượng.

Kết quả, lực lượng chức năng xác định đối tượng S.M.Q. đi trên xe khách BKS: 23B-00358 của nhà xe Cầu Mè chạy tuyến Mỹ Đình - Hà Giang, trên xe có 28 người, gồm lái xe, phụ xe và 20 hành khách. Thời điểm phát hiện khoảng 12h30 ngày 4/7, khi xe di chuyển tới địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Sở Y tế Bắc Giang cùng Sở Y tế Tuyên Quang, Hà Giang ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với lái xe và hành khách trên xe theo quy định. Đồng thời, đưa đối tượng F0 bỏ trốn về Viện Quân y 110 (cơ sở 2) tiếp tục điều trị.

Được biết, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ, điều tra, xử lý trường hợp này theo quy định

Trước đó, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS CoV-2 vào ngày 31/5, bệnh nhân 10245 được chuyển từ khu vực cách ly y tế (thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) đến Cơ sở thu dung, điều trị ban đầu Covid-19, Trường Cao đẳng Nghề và Công nghệ Việt Hàn.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không có triệu chứng; được xét nghiệm RT- PCR 7 lần (ngày 5/6, 12/6, 17/6, 21/6 kết quả dương tính; ngày 24/6 kết quả âm tính; ngày 26/6, 30/6 kết quả dương tính).

Từ ngày 3/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quân Y 110 (cơ sở 2) thuộc địa phận xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang tiếp tục điều trị.

