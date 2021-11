Theo bà Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, biến thể Omicron chỉ gây ra triệu chứng nhẹ như đau cơ, mệt mỏi, ho.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp biến thể B.1.1.529 - phát hiện lần đầu ở Nam Phi vào nhóm gây lo ngại với lý do có thể gia tăng nguy cơ tái nhiễm. WHO đã đặt tên cho biến thể này là Omicron, chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp.

"Bệnh nhân nhiễm Omicron ở thể nhẹ với các triệu chứng là đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày”, bà Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, thông tin.

“Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận những người nhiễm bệnh không bị mất vị giác hoặc khứu giác. Họ có thể bị ho nhẹ. Không có biểu hiện gì nổi bật. Trong số những người bị nhiễm, một số người đang được điều trị tại nhà".

Theo Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, có một số bệnh nhân nhập viện dưới 40 tuổi.

Ảnh minh họa: Thethaiger

Quan chức này khẳng định các bệnh viện ở Nam Phi không quá tải vì bệnh nhân nhiễm Omicron. Biến thể mới không được phát hiện ở những người đã tiêm vắc xin Covid-19. Tình hình có thể khác đối với những người chưa được chủng ngừa.

"Chúng ta sẽ chỉ biết điều này sau 2 tuần. Omicron có thể lây lan, nhưng hiện tại, với tư cách là những người hành nghề y, chúng tôi không biết tại sao lại có quá nhiều sự cường điệu hóa khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về biến thể này”, bà Coetzee nói.

Bà Coetzee cũng chỉ trích quyết định cấm các chuyến bay từ Nam Phi của một số quốc gia là quá sớm vì không có đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của Omicron.

Sau các báo cáo về biến thể mới, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, Israel, Australia… đã hạn chế việc đi lại từ một số quốc gia phía nam châu Phi.

Biến thể Omicron có khoảng 50 đột biến, trong đó có hơn 30 đột biến ở protein gai. Hiện đã xác định khoảng 100 ca nhiễm Omicron ở Nam Phi, Botswana, Israel, Hong Kong (Trung Quốc), Bỉ.

An Yên (Theo Sputnik)

