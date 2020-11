Bác sĩ cho biết, bệnh nhân có tình trạng vảy nến bùng phát toàn cơ thể rất mạnh. Tâm lý chán nản, buồn bã sau chia tay chính là nguyên nhân làm “khởi động” bệnh.

Nam bệnh nhân 19 tuổi (Hà Nội) đến khám tại Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng xuất hiện rất nhiều mảng đỏ trên da, bong vảy khô màu trắng. Chàng trai chia sẻ, các mảng bong tróc này đã xuất hiện cách đó hơn 1 tháng, khởi điểm ở trên đầu, sau đó lan dần xuống vùng đầu gối, khuỷu tay rồi lan rộng ra toàn thân.

Bác sĩ Đào Hữu Ghi, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cho biết, người này mắc bệnh vảy nến, đang có tình trạng vảy nến bùng phát toàn cơ thể rất mạnh.

Bác sĩ Đào Hữu Ghi, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ về ca bệnh - Ảnh: N.Liên

Đây là một bệnh da mạn tính thường gặp. Cơ chế bệnh sinh của vảy nến đến nay vẫn chưa được sáng tỏ hoàn toàn, tuy nhiên nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh có liên quan đến yếu tố gene (nhiễm gene bệnh, đột biến gene) và rối loạn miễn dịch trong cơ thể.

Điểm đặc biệt của bệnh vảy nến là sẽ khởi phát hoặc tăng nặng khi có các điều kiện tác động. Những yếu tố này bao gồm: vấn đề về tâm thần – thần kinh (do căng thẳng, buồn bã quá mức,…), nhiễm trùng, sử dụng một số loại thuốc (đặc biệt là thuốc chứa thành phần corticoid),…

Với trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi, sau khi loại trừ yếu tố về nhiễm trùng qua các xét nghiệm và tiền sử sử dụng thuốc gần đây, bác sĩ Ghi nghĩ nhiều đến yếu tố tâm thần – thần kinh.

Qua khai thác, chàng trai chia sẻ cách đây hơn 1 tháng chia tay bạn gái, bởi vậy mà tâm lý chán nản, thường trằn trọc suy nghĩ.

“Đây chính là nguyên nhân làm “khởi động” gene bệnh, khiến bệnh nhân bùng phát vảy nến”, bác sĩ Ghi nhấn mạnh.

Theo Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận rất nhiều ca bệnh vảy nến, trong đó tỷ lệ người phát bệnh do yếu tố do tâm lý tăng lên đáng kể. Nhiều người vì vấn đề tình cảm, một số người khác do mâu thuẫn trong gia đình, căng thẳng vì vấn đề kinh tế,…

Đến nay, thế giới chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn bệnh vảy nến. Mục tiêu chính của các phương pháp điều trị là kiểm soát tình trạng bệnh, ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biến chứng.

Một bệnh nhân mắc vảy nến - Hình minh họa: advanceer.com

Bác sĩ Ghi cho biết, thông thường, các bác sĩ sẽ điều trị toàn thân, tại chỗ bằng nhiều phương pháp, tùy theo thể bệnh, vị trí thương tổn, diện tích da bệnh. Bệnh nhân có thể được cho dùng thuốc bôi, chiếu UV, dùng các thuốc chế phẩm sinh học,…

Song song, bác sĩ sẽ tìm cách “loại bỏ” yếu tố thuận lợi gây bùng phát và tăng nặng bệnh. Nếu liên quan đến yếu tố nhiễm trùng, bệnh nhân được chỉ định sử dụng kháng sinh để điều trị. Nếu do yếu tố tâm lý, bác sĩ sẽ tư vấn tâm lý, giúp người bệnh cởi bỏ lo lắng, áp lực. Một số trường hợp có thể phải dùng tới thuốc an thần liều nhẹ để tránh bệnh tăng nặng hơn.

“Khi không còn các điều kiện thuận lợi nói trên, bệnh vảy nến sẽ nhanh khỏi hơn và ổn định được trong thời gian dài”, bác sĩ Ghi thông tin.

Nam bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về da liễu, tránh để lâu có thể khiến bệnh nặng hơn, phát sinh nhiều biến chứng.

Trong trường hợp đã được xác định có bệnh vảy nến, nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tìm cách giảm tải các yếu tố stress để tránh việc bệnh bùng phát và nặng lên. Ngoài ra, người bệnh vảy nến cần thực hiện chế độ ăn lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất, tránh ăn quá nhiều dầu mỡ, tránh uống rượu bia, đặc biệt là tránh tự ý dùng các loại thuốc.

Nguyễn Liên