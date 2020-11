Bệnh nhân ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng đau đớn khi cánh tay bị cuốn vào máy xay thịt.

Chiều 10/11, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị vừa cắt bỏ phần tay trái cho anh P.L.C. (27 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) bị máy xay thịt cuốn cánh tay ngập đến vai.

Anh C. làm thuê tại khu vực Mã Lò, quận Bình Tân. Sáng cùng ngày, anh rửa máy xay thịt thì xảy ra tai nạn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn cùng với cánh tay trái còn nằm trong cối máy xay thịt.

Anh C. vào viện cấp cứu khi cánh tay mắc kẹt trong cối xay thịt

Sau đó, anh C. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương và được truyền 1 chai Paracetamol để giảm đau lúc sơ cứu. Anh C. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Các bác sĩ phải dùng thêm morphin giảm đau cho anh C.

BS CKII Lưu Kính Khương, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đây là trường hợp khó khăn với công tác gây mê trước phẫu thuật. Trước khi mổ, các bác sĩ đã hội chẩn, vì mâm cối xay bằng inox rất dày không thể cắt bỏ. Nếu sử dụng máy hàn để cắt mâm thì gây bỏng vì sức nóng của máy.

Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định đưa cả bệnh nhân và phần cối xay vào phòng mổ. Bệnh nhân được cho giảm đau đa mô thức gồm gây tê tại chỗ bằng thuốc giảm đau, an thần tĩnh mạch... và phải đảm bảo kiểm soát được hô hấp.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gặp khó khăn vì vướng mâm cối xay nên bác sĩ không đặt nội khí quản được. Do đó, kíp mổ quyết định đặt mask thanh quản.

Sau đó, anh C. được cho ngủ, giảm đau và bác sĩ thực hiện cắt phần tay lồi ra ngoài cối.

Theo bác sĩ Khương, công đoạn này cũng vô cùng khó khăn bởi phải xoay ngược trục cối xay ra. Song song đó, 2-3 nhân viên nâng anh C. lên nhấc ra khỏi cối. Sau đó, bệnh nhân được cố định mask thanh quản và tiếp tục được tiến hành gây mê.

Bác sĩ Khương khuyến cáo, khi làm việc (đặc biệt là vận hành máy móc), mọi người phải thực hiện nghiêm túc an toàn lao động, luôn giữ trạng thái tỉnh táo. Với các loại máy xay, miệng cối phải có phương tiện bảo vệ. Nếu đang xay thịt, người dân phải dùng công cụ hỗ trợ như cây đũa dài, tuyệt đối không được dùng tay lùa thịt xuống miệng cối để tránh tai nạn xảy ra.

Liên Anh