Ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 hành nghề cắt tóc ở TP.Vinh (Nghệ An), khai báo chưa đầy đủ, có lịch trình di chuyển và mối quan hệ hết sức phức tạp.



Lúc 0h15 phút ngày 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh tại phường Hà Huy Tập xuất hiện trường hợp dương tinh SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập, Trung tâm tiếp nhận trường hợp N.T.M tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế Thành phố Vinh tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu.

Lúc 7h30 phút ngày 5/6, N.T.M có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đứng nói chuyện khoảng 20 phút, trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang.Kết quả điều tra bước đầu, bệnh nhân N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại P.Hà Huy Tập.

8h ngày 5/6, N.T.M di chuyển từ Hương Sơn ra TP Vinh để làm việc. 19h ngày 5/6, N.T.M đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi.

Từ ngày 7-11/6, N.T.M di chuyển đi ăn uống, mua sắm nhiều nơi ở TP Vinh.

Trạm Y tế nơi ca dương tính SARS-CoV-2 đang cách ly

Phường Hà Huy Tập, TP Vinh và khu vực phụ cận

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở đường Hà Huy Tập.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang cho N.T.M thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc. Do có quan hệ phức tạp nên N.T.M chưa khai báo một cách trung thực. Cùng với đó, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập thiếu các điều kiện vệ sinh cần thiết, N.T.M cũng đã tiếp xúc với 2 người đang cách ly cùng.

Do khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt để truy vết các trường hợp tiếp xúc.

