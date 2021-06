Nghệ An có thêm 5 ca dương tính nCoV mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 77 trường hợp.

Tối qua (27/6), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, Nghệ An có 5 ca dương tính.

Cụ thể, P.T.N. (SN 1976), nhân viên đường sắt, là F1 của bệnh nhân đã được công bố.

Ca bệnh thứ hai là B.T.S. (SN 1970), buôn bán chợ đầu mối Vinh.

Bệnh nhân thứ 3 là H.T.T. (SN 1995) buôn bán chợ đầu mối Vinh, là F1 của bệnh nhân L.T.P.N.

Bệnh nhân thứ 4 H.P.N. (SN 2004), đường Lệ Ninh, Quán Bàu, là F1 bệnh nhân của P.T.N.

Người thứ 5 là N.T.L. (SN 1947), đường Lệ Ninh, Quán Bàu, là F1 của bệnh nhân P.T.N.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 77 ca dương tính với Covid-19.

Sáng nay, CDC Nghệ An thông báo, trong 12h qua, trên địa bàn không có ca nhiễm Covid-19 nào mới. Toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm chủng vắc xin AstraZeneca hơn 18.551 người.

