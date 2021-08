“Những thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các vắc xin phổ biến hiện nay như AstraZeneca, Pfizer, Moderna đều ghi nhận rằng tính an toàn và hiệu lực ở người cao tuổi tương đương người trẻ tuổi”, TS.Bs. Nguyễn Hiền Minh cho biết.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, Việt Nam đang phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân.

Với các gia đình có người cao tuổi, nhiều người thường băn khoăn về việc người cao tuổi có nên tiêm vắc xin phòng Covid-19 hay không? Họ có thể mang tâm lý lo ngại rằng việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 với người cao tuổi có thể gây ra những biến cố sức khỏe bất lợi.

Theo TS.Bs. Nguyễn Hiền Minh – Giảng viên Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh Miễn dịch, ĐH Y dược TP.HCM, người cao tuổi nếu mắc Covid-19 có dễ diễn tiến nặng hơn so với các đối tượng khác.

Theo BS Hiền Minh, tuổi cao là một trong những yếu tố nguy cơ liên quan đến dễ mắc bệnh, dễ diễn tiến nặng nếu mắc Covid-19, tăng tỉ lệ nhập viện, tăng tỉ lệ tử vong liên quan đến Covid-19. Có nhiều yếu tố lí giải tình trạng này như suy yếu của hệ miễn dịch do tuổi già, nhiều bệnh nền... Vì thế người cao tuổi hiện nay là đối tượng cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt trong tình hình đại dịch Covid-19.

TS.Bs. Nguyễn Hiền Minh nhấn mạnh: “Người cao tuổi có hoặc không có bệnh nền là một trong các đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ở các nước và cả Việt Nam. Lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 vượt trội hơn so với những nguy cơ đến từ vắc xin. Trên thực nghiệm lâm sàn, các vắc xin phòng Covid-19 phổ biến gần đây như AstraZeneca, Pfizer, Moderna đều được chứng minh có hiệu quả cao, đặc biệt ở đối tượng người cao tuổi.

Hiện nay, người trên 65 tuổi và người mắc bệnh mãn tính được Bộ Y tế đưa vào đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Các đối tượng này thuộc Nhóm cần thận trọng tiêm chủng theo Quyết định 2995/QĐ-BYT của Bộ Y tế, do đó sẽ được khám sàng lọc và được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tuy nhiên, với người cao tuổi có sa sút trị tuệ, kỳ vọng sống còn ngắn thì nên thận trọng trao đổi quyết định có nên tiêm chủng hay không giữa bác sĩ và người bệnh.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù, đã cắt lánh hiện thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng theo Quyết định 2995/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Về vấn đề người cao tuổi có dễ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 hay không, TS.Bs. Nguyễn Hiền Minh cho biết: “Những thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các vắc xin phổ biến hiện nay như AstraZeneca, Pfizer, Moderna đều ghi nhận rằng tính an toàn và hiệu lực ở người cao tuổi tương đương người trẻ tuổi. Thậm chí một số nguyên cứu cho thấy tính an toàn cao hơn ở nhóm người lớn tuổi. Vì vậy người cao tuổi có thể an tâm đi tiêm vắc xin. Ngoài ra, các biến chứng nguy hiểm hiếm gặp cũng được ghi nhận là ít xảy ra hơn ở người cao tuổi so với đối tượng trẻ tuổi”.

Các phản ứng phổ biến sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 có thể gặp ở người cao tuổi thường là triệu chứng nhẹ như sốt, đau nhức người, đau nhức chỗ tiêm…Các triệu chứng này có thể tự khỏi sau 1-3 ngày.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Ngày 15/8 có 9.580 ca Covid-19 mới, thêm 5.519 bệnh nhân khỏi bệnh Bộ Y tế cho biết, ngày 15/8, nước ta ghi nhận 9.580 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 275.044 trường hợp.

Người cao tuổi có bệnh nền ăn gì để tăng sức đề kháng Covid-19? Khi lựa chọn các thực phẩm, ngoài việc duy trì đủ bữa, đủ năng lượng để có sức đề kháng phòng ngừa Covid-19, người già cũng nên ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa, dễ hấp thu.