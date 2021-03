Vào đón bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, người đàn ông không khai báo y tế, lái xe vào khuôn viên bất chấp giám đốc bệnh viện chặn lại.

Ông Phạm Xuân Vũ, phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Thể thao VN cho biết, khoảng 11h15 ngày 5/3, ông Nguyễn Văn N. điều khiển ô tô đến Bệnh viện Thể thao để đón người nhà đang điều trị tại Khoa Vật lý trị liệu.

Khi đến khu vực kiểm soát dịch Covid-19, người đàn ông này xuống xe, không khai báo y tế và gỡ bỏ dây chắn ô tô vào viện.

Thấy vậy, bảo vệ đã yêu cầu người đàn ông trên qua khu vực tầm soát dịch bệnh để khai báo y tế cũng như để ô tô ngoài viện.

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tự ý lao thẳng vào trong bệnh viện, húc bật dây rào chắn.

PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện có mặt tại khu vực đã yêu cầu người đàn ông thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19. Nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe vào mặc giám đốc chặn lại.

Bệnh viện đã gọi báo Công an phường Mỹ Đình I và Công an quận Nam Từ Liêm. Ngay sau đó, Công an phường lập biên bản sự việc và mời những người liên quan về trụ sở.

Ông Vũ cho biết, đây là lần thứ 2 người đàn ông này không tuân thủ quy định về phòng chống dịch, tự ý đi xe ô tô riêng vào trong bệnh viện.

Lần trước, bệnh viện cũng báo công an phường và lập biên bản.

PGS. TS. BS Võ Tường Kha cho biết, sự việc được camera ghi lại. Sau đó, bệnh viện cho xe chở bệnh nhân về nhà.

Ông Kha cho biết, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, mọi người vào bệnh viện phải khai báo y tế. Ngoài ra, phương tiện cá nhân của người nhà bệnh nhân đều phải để ngoài bệnh viện.

