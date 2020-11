Nam bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu với con cá sống khá to mắc kẹt ở thực quản.

Anh Dahesh, 40 tuổi, sống ở làng Senour được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Benni, cách thủ đô Cairo, Ai Cập 150km về phía nam trong trạng thái bất tỉnh, thở gấp, không thể nói chuyện.

Kết quả khám nhanh cho thấy, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ chết ngạt do thiếu oxy. Dị vật được phát hiện trong cổ họng bệnh nhân là một con cá còn sống. May mắn, nhờ con cá liên tục vùng vẫn nên tạo ra những khe hở nhỏ trong khí quản bệnh nhân giúp anh may mắn còn thở thoi thóp cho đến khi đến được bệnh viện.

Con cá còn sống được khắp ra khỏi cổ họng bệnh nhân

Trang tin địa phương cho hay, trong lúc bắt được 1 con cá dưới sông bằng tay không, anh Dahesh phát hiện thêm một con cá khác gần đó. Ngay lập tức anh đưa con cá vừa bắt được lên miệng giữ để vồ lấy con thứ hai. Chú cá được cho vào miệng do quá trơn đã trôi tuột xuống thực quản khiến anh phải vào viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã phải gây mê để thực hiện nội soi. Sau 10 phút, con cá được lấy ra khỏi cổ họng anh Dahesh và vẫn còn sống.

Bác sĩ Ali al-Hajari, người trực tiếp phẫu thuật cho hay, chỉ cần đến viện chậm vài phút bệnh nhân có nguy cơ mất mạng.

Cổ họng bệnh nhân bị tổn thương và nhiễm trùng do vây cá đâm phải. Sau khi kiểm tra hô hấp, bệnh nhân được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân hiện đã hồi phục hoàn toàn.

M.Anh(Theo CTVNews)