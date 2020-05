- Bụng bà Chúc chướng to suốt 10 ngày kèm buồn nôn. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện một đoạn ruột bị hoại tử gây rách.

Bệnh nhân Bùi Thị Chúc, 63 tuổi ở Ninh Bình không nhớ từng ăn gì, khi thấy đau bụng dữ dội, kèm chướng bụng to, nôn nhiều dịch suốt 10 ngày đã đến bệnh viện tuyến dưới điều trị nhưng không đỡ, sau đó được chuyển lên BV Trung ương quân đội 108 cấp cứu.

Kết quả chụp CT cho thấy tình trạng tắc ruột, nghi ngờ do khối bã thức ăn. Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu, lộ ra khối thức ăn cứng, kích thước 4x5 cm.

Hình ảnh khối bã thức ăn gây hoại tử ruột, thủng ruột bệnh nhân

Khối bã thức ăn này do khối xơ không tiêu hóa được, chèn ép vào thành ruột gây thiếu máu, hoại tử và thủng thành ruột. Các bác sĩ đã lấy khối bã, cắt đoạn ruột bị hoại tử và nối lại rỗng tràng.

BS Phạm Văn Hiệp, Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa cho biết, tắc ruột xảy ra khi thức ăn bị ứ trệ, không lưu thông được trong lòng ống tiêu hóa. Tại vị trí tắc, các quai ruột giãn to, chứa nhiều dịch và thức ăn trong khi phía dưới ruột xẹp, không có thức ăn.

Tình trạng này dẫn tới cơn đau bụng, buồn nôn, ảnh hưởng tới sự hấp thu chất dinh dưỡng của ruột.

Trong các nguyên nhân gây tắc ruột, bã thức ăn là nguyên nhân hiếm gặp. Khối bã thức ăn này có thể là bã thức thực vật (do người bệnh ăn thực phẩm chứa quá nhiều chất tanin: hồng xiêm, ổi…), bã thức ăn động vật do vô tình nuốt phải xương hoặc nuốt chửng cả miếng thức ăn. Nhiều trường hợp, khối bã này là lông tóc do thói quen ngậm, ăn tóc.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật

Tắc ruột do bã thức ăn thường gặp nhất ở người cao tuổi do răng rụng, nhai kém. Ngoài ra, bệnh hay gặp ở người bệnh viêm tụy mạn hay sau mổ cắt dạ dày.

BS Hiệp khuyến cáo thêm, tắc ruột do bã thức ăn là một trình trạng cấp cứu nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, gia đình có người già, người mắc bệnh lý viêm tụy, sau mổ cắt dạ dày,… cần hướng dẫn bệnh nhân ăn chế độ dễ tiêu, tránh nuốt chửng hoặc ăn các loại hoa quả có chứa nhều tanin.

Thúy Hạnh