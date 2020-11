Thực tế, người bệnh không uống rượu ba kích quá nhiều. Bên cạnh đó, y văn thế giới và Việt Nam khi nói về nguyên nhân của những trường hợp tương tự cũng chưa từng đề cập đến các loại rượu.

Bác sĩ Hạ Hồng Cường, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là người trực tiếp tiếp đón, điều trị cho nam bệnh nhân 40 tuổi (Hà Nội) bị cương dương liên tục trong 30 giờ. Ông Cường cho hay, thực tế, thời gian cương cứng dương vật của người này là 34 giờ, tính cả 4 giờ tại bệnh viện.

Trước đó, người đàn ông 40 tuổi có lối sống lành mạnh, là 1 huấn luyện viên thể thao. Hơn 1 ngày trước nhập viện, bệnh nhân ăn tối với bạn, khi dùng bữa có uống 2-3 loại rượu, trong đó rượu ba kích dùng một vài chén.

Sau khi uống rượu, bệnh nhân quan hệ với vợ. Cuộc yêu diễn ra suôn sẻ nhưng khi xong “nhiệm vụ”, cậu nhỏ không chịu xuống. Tưởng rằng đó là tác dụng của rượu ba kích, bệnh nhân tiếp tục quan hệ cùng vợ thêm 2 lần, song “cậu nhỏ” lại tiếp tục cương cứng hơn. Cố chờ thêm 1 ngày, tìm đủ mọi cách nhưng triệu chứng không cải thiện, bệnh nhân mới đến viện cầu cứu bác sĩ.

Hình minh họa

Bác sĩ Cường cho hay, trên thực tế, hiện tượng cương dương có 2 loại, gồm cương dương do sinh lý và cương dương do bệnh lý. Người đàn ông trên rất có thể bị cương dương do bệnh lý mà không hề hay biết.

Qua quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến việc bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu. Thể này có một số nguyên nhân thường gặp, như mắc các bệnh về máu, bao gồm: thiếu máu huyết tán, hồng cầu hình liềm. Ngoài ra, có thể do người bệnh sử dụng một số thuốc thời gian kéo dài dẫn đến hiện tượng mạch máu bị co thắt bất thường, sử dụng nghiện chất như ma túy.

Bệnh nhân nhiễm trùng trong cơ thể, đặc biệt là nhiễm trùng do côn trùng đốt cũng là nguyên nhân rất hay gặp dẫn đến cương đau kéo dài.

Với việc người đàn ông có sử dụng rượu ba kích, ông Cường cho rằng chưa thể khẳng định hiện tượng cương dương bất thường là do tác dụng của loại rượu này.

Lý do là bởi trong thực tế, người bệnh uống đến 2,3 loại rượu, rượu ba kích chỉ uống khá ít. Bên cạnh đó, y văn trên thế giới cũng như tại Việt Nam khi nói về các nhóm nguyên nhân gây cương đau dương vật thể thiếu máu cũng chưa từng đề cập đến các loại rượu.

“Do vậy, việc chúng ta đánh đồng rượu ba kích là nguyên nhân gây nên tình trạng cương dương liên tục là chưa chính xác”, ông Cường khẳng định.

Tuy nhiên, nam bác sĩ cũng lưu ý, trường hợp trên có thể xảy ra nếu người bán pha thêm các chất vào rượu để “đánh lừa” người sử dụng về công dụng tăng sinh lý của rượu ba kích.

Đồng tình với quan điểm trên, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ cho hay, nhiều năm làm nghề, ông cũng chưa từng tiếp nhận trường hợp nào bị cương đau dương vật thể thiếu máu có nguyên nhân bởi rượu ngâm thực vật.

Các bệnh nhân gặp tình trạng này tới điều trị đa phần do tự ý mua thuốc hỗ trợ cương dương để sử dụng, trong khi vấn đề sinh lý bình thường. “Nhiều người nghĩ rằng uống thuốc vào sẽ giúp “cậu nhỏ” mạnh hơn, tuy nhiên nếu sinh lý bình thường, các loại thuốc này có thể làm dương vật cương quá tốt, dẫn đến tình trạng như người đàn ông trên”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Bác sĩ Mạnh đưa ra khuyến cáo, dương vật thường cương kéo dài khoảng 15-20 phút. Nếu có hiện tượng cương cứng dương vật từ 1 tiếng trở lên, người bệnh cần đến gặp bác sĩ nam khoa gấp để được xử trí kịp thời. Thực tế, nếu nam giới cương cứng dương vật trên 4 tiếng, nguy cơ hoại tử dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí liệt dương là rất cao.

Nguyễn Liên