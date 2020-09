Đột tử là hiện tượng một người chưa ghi nhận bệnh gì trước đây đột ngột tử vong. Hội chứng này có thể xuất hiện sau một buổi nhậu, tập thể dục quá sức hay nhiều đêm thức trắng.

Đột tử là một hội chứng nguy hiểm, có vẻ rất xa vời với chúng ta, nhưng theo số liệu thống kê những năm gần đây, số lượng người đột tử đang tăng lên rõ rệt.

Theo nhiều chuyên gia, đột tử là kẻ giết người nhanh chóng và thầm lặng. Hiện tượng này có thể tìm đến bạn sau các cuộc nhậu, một buổi tập thể dục vất vả hay nhiều ngày thức trắng đêm.

Trong số các trường hợp, thường gặp nhất là “đột tử do tim” hay còn gọi là đột tử do ngừng tim. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đột ngột chỉ trong thời gian ngắn, cơ tim bị hoại tử vô mạch sẽ làm cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy, sau đó bị sốc và tử vong.

Khởi phát của nhồi máu cơ tim thường do bệnh mạch vành, tỷ lệ đột tử của bệnh này rất cao. Bệnh nhân thường bị xơ vữa động mạch vành nhưng không được điều trị và theo dõi thích hợp, lâu dần sẽ gây nguy hiểm và cản trở tuần hoàn máu, tạo thành các cục máu đông, làm tắc động mạch vành và gây ra nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, sự khởi phát của “đột tử do tim" không diễn ra thầm lặng, nếu bạn đột ngột xuất hiện những biểu hiện sau, rất có thể nhồi máu cơ tim đang đến gần:

1. Thường xuyên đau thắt ngực

Nhồi máu cơ tim là bệnh do quá trình phát triển thêm của bệnh mạch vành, dù là nhồi máu cơ tim hay bản thân bệnh mạch vành cũng sẽ gây ra những cơn đau thắt ngực.

Nếu các cơn đau dần trở nên thường xuyên hơn, xuất hiện đột ngột và trong nhiều tình huống khác nhau bạn cần đề phòng khả năng đột tử do nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, các triệu chứng như tức ngực, khó thở hoặc thở gấp sau khi tập thể dục cường độ cao cũng có thể là cảnh báo sớm hệ tim mạch không khỏe, nếu triệu chứng này lặp lại nhiều lần, nguy cơ dẫn tới đột tử rất cao. Khi đó, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

2, Các triệu chứng của viêm dạ dày ruột cấp tính

Một trong những dấu hiệu quan trọng của nhồi máu cơ tim trước khi khởi phát 3-24 giờ thường biểu hiện tương tự như viêm dạ dày ruột cấp tính, như buồn nôn, đau bụng… vì thế mà tỷ lệ chẩn đoán nhầm tương đối cao.

Triệu chứng này chủ yếu là do sự kích thích các cơ quan và hệ thần kinh xung quanh tim, dẫn đến sự co thắt và đau đớn. Hơn nữa, do các triệu chứng về tiêu hóa thường nặng hơn và che đậy những cơn đau tức ngực nên người bệnh dễ dàng nhầm lẫn và bỏ qua.

3. Rối loạn nhịp tim

Sau khi vận động quá mức hoặc tâm trạng thay đổi thất thường, chúng ta có thể gặp tình trạng tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, đánh trống ngực… là những hiện tượng dễ lý giải.

Tuy nhiên, bệnh nhân bị bệnh mạch vành sẽ thường xuyên bị rối loạn nhịp tim trong thời gian dài không rõ lý do, đây có thể là tín hiệu của nhồi máu cơ tim hoặc đột tử.

Theo thông tin lâm sàng, gần 90% bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biểu hiện tương tự trong vòng 1-2 tuần trước khi phát bệnh, vì vậy mọi người cần đặc biệt lưu ý.

4. Lo lắng, mất ngủ

Mất ngủ kéo dài, thiếu ngủ là một trong những yếu tố dễ gây nhồi máu cơ tim, người bệnh có thể có các biểu hiện như mất ngủ, lo lắng lặp đi lặp lại .

Đặc biệt, người có nguy cơ mắc bệnh dễ bị tỉnh giấc đột ngột vào ban đêm, kèm theo vã mồ hôi và không thể diễn tả nỗi sợ hãi thành lời. Theo các chuyên gia, đây không phải là sự việc tâm linh mà là một tín hiệu từ bệnh thiếu máu cơ tim.

Sự lưu thông máu bất thường trong cơ thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người bệnh, dẫn đến các dấu hiệu trên.

An An (Theo QQ)