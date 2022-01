Nhiều người lầm tưởng chỉ người già, trẻ nhỏ mới là đối tượng cần quan tâm, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, nhiều người nhận ra những người trưởng thành, trụ cột gia đình cũng cần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Chưa ưu tiên chăm sóc sức khỏe “trụ cột gia đình"

Trong mỗi gia đình thường có một nhóm người hay được xem là “trụ cột”, thường là những người trẻ, khỏe mạnh, giữ vai trò lao động chính trong gia đình. Chính hình ảnh “trẻ - khỏe” làm những người xung quanh và chính họ quên mất rằng: “Cơ thể nào cũng được cấu tạo từ những tế bào sinh học. Nếu các tế bào của cơ thể không được chăm sóc đúng cách thì cho dù trẻ khỏe đến đâu, cơ thể đó vẫn có nguy cơ mắc bệnh”. Đặc biệt, những người đã quen làm chỗ dựa cho người khác cũng cần được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Sức khỏe “trụ cột gia đình” có tác động rất lớn đến những người xung quanh

Thực tế cho thấy khi “trụ cột” trong gia đình gặp các vấn đề sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến người thân trong gia đình cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Vì thế, những người trẻ và khỏe mạnh luôn phải có ý thức chăm sóc sức khỏe cho chính mình, vì bản thân khỏe mạnh thì mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Người trưởng thành cần khoẻ mạnh hơn?

Việc chăm sóc sức khỏe cho người khỏe mạnh thường tập trung bảo vệ tình trạng sức khỏe hiện có nhiều hơn là đạt được mục tiêu tăng cường sức khỏe. Điều đó đồng nghĩa với việc không nhằm vào mục tiêu… ngày càng khỏe hơn!

Theo các chuyên gia y tế, để duy trì sức khỏe tốt nhất, cần chú trọng đồng loạt nhiều yếu tố khác nhau như tập thể dục thể thao, khẩu phần dinh dưỡng và lượng vitamin nạp vào cơ thể mỗi ngày. Chìa khóa cho chế độ ăn uống lành mạnh là ăn đúng lượng calo với mức độ hoạt động của bạn. Thông thường khẩu phần dinh dưỡng của một người trưởng thành khỏe mạnh vào khoảng 2000kcalo/ngày đối với nam và khoảng 1800kcalo/ngày đối với nữ.

Ngoài ra cần chú ý lượng vitamin nạp vào cơ thể nhất là các nhóm tan trong nước như vitamin C, vitamin nhóm B. Vitamin như một loại chất dinh dưỡng chính mà cơ thể bạn cần để tồn tại và khỏe mạnh. Các vitamin B, C có nhiều trong đậu đỗ, ngũ cốc nguyên hạt, rau trái tươi… nhưng rất dễ “hao hụt” trong quá trình bảo quản hay chế biến. Do vậy “nguồn cung” qua chế độ ăn uống thường bị hạn chế và thiếu hụt. Chưa kể trong trường hợp phải làm việc nặng hoặc làm việc liên tục, nhu cầu vitamin tan trong nước thường tăng cao hơn bình thường.

Vitamin C giúp tăng sức đề kháng bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào khác nhau trong cả hệ thống miễn dịch còn vitamin nhóm B giúp chuyển hóa thức ăn, tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Thiếu vitamin C làm suy yếu hệ miễn dịch và nhạy cảm với nhiễm trùng, còn thiếu vitamin nhóm B sẽ làm quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng bị suy giảm hoặc “tắc nghẽn” ở một khâu nào đó khiến cơ thể “thiếu năng lượng”, mệt mỏi. Vì vậy, bạn nên bổ sung các chế phẩm cung cấp các loại vitamin này vào buổi sáng cùng với bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Bên cạnh đó, việc bổ sung dưỡng chất cần thực hiện song song với luyện tập thể thao. Nên tập luyện thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày, tập thở sâu và chậm nhằm cung cấp oxy dồi dào cho cơ thể. Lưu ý ngủ đủ giấc ít nhất 7 giờ trong đêm và ngủ sớm trước 22 giờ để các cơ quan nội tạng hoạt động tốt nhất. Ngoài ra cần chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách tập đối diện với thực tại, tìm hiểu các phương pháp giảm stress, cân bằng cuộc sống với một tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Trong nhịp sống hiện đại gấp gáp, áp lực công việc cao, người trưởng thành trên 16 tuổi có thể sử dụng các sản phẩm để bổ sung vitamin cho cơ thể. Viên nén Enervon có hàm lượng Vitamin C 500mg hỗ trợ tăng cường đề kháng và các Vitamin nhóm B hỗ trợ giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Doãn Phong (Tổng hợp)