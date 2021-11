Không bôi kem chống nắng, ăn quá nhiều đồ ngọt… có thể khiến da mặt của bạn bị lão hóa, nhăn nheo.

Khi vẻ ngoài trông ngày càng già đi, mọi người đều muốn quay ngược thời gian. Tuy nhiên, hằng ngày, nhiều người trong chúng ta vẫn có những thói quen gây lão hóa sớm.

Không bôi kem chống nắng

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời có thể làm tổn thương da và gây ra những thay đổi lâu dài như sạm da, lão hóa da sớm. Trường Y Harvard giải thích: “Trong quá trình lão hóa do ánh nắng, da hình thành các nếp nhăn do sự thay đổi collagen ở lớp hạ bì. Các chuyên gia khuyên bạn hằng ngày nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30, chống lại tia UVA và UVB - ngay cả khi trời nhiều mây”.

Uống quá nhiều rượu

Rượu làm mất nước trên da, gây viêm, đỏ mặt, sưng tấy và vỡ mao mạch - tất cả các tác động này đều khiến bạn trông già hơn tuổi. Trong một nghiên cứu đa quốc gia với hơn 3.200 phụ nữ, các nhà nghiên cứu phát hiện, những người uống nhiều hơn 8 ly rượu mỗi tuần có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, bọng mắt hơn những người không uống rượu hoặc uống ít.

Ăn quá nhiều đường

Collagen và elastin là hai chất giúp da luôn căng, đầy đặn và trẻ trung. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Dermatology, khi ở mức cao, lượng glucose và fructose liên kết với các axit amin trong collagen và elastin gây ra tình trạng da nhăn nheo và chảy xệ.

Thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc sẽ thể hiện hết lên khuôn mặt bạn. Trong khi ngủ, các cơ quan đều trải qua quá trình phục hồi. Theo một nghiên cứu được công bố trên Clinical and Experimental Dermatology, những phụ nữ có giấc ngủ chất lượng sẽ phục hồi da tốt hơn 30% so với những người ngủ ít.

Hút thuốc

Hút thuốc lá là con đường tắt để bạn già đi trước tuổi. Khói thuốc lá chứa hàng trăm chất độc sẽ thể hiện khắp mặt. Hút thuốc làm co mạch máu, ngăn cản oxy và chất dinh dưỡng đến da. Khi so sánh các đặc điểm trên khuôn mặt của 79 cặp sinh đôi, các nhà khoa học ghi nhận những người hút thuốc vào thời điểm đó hoặc hút thuốc từ 5 năm trở lên so với anh chị em song sinh, có nhiều túi bọng mắt, nếp nhăn môi và nhăn nheo hơn.

An Yên (Theo Eatthis)