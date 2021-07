Kế thừa từ bài thuốc gia truyền của gia đình PGS.TS. Mai Tất Tố (nguyên giảng viên ĐH Dược Hà Nội), Dược phẩm Ninh Bình (Nibifa) ra mắt sản phẩm hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày với chiết xuất từ đảng sâm, bạch truật, mạch nha…

Phát huy hiệu quả công dụng của thảo dược

Trên thị trường đã xuất hiện không ít những sản phẩm theo Tây y và Đông y hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng. Bên cạnh việc có nhiều lựa chọn, người dùng không khỏi hoang mang khi có quá nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền Nguyễn Thanh Sơn (Công ty Nibifa), các bài thuốc dân gian thông thường chỉ có công dụng trong việc hỗ trợ điều trị, không thể đẩy lùi dứt điểm viêm loét dạ dày. Thay vào đó, người bệnh có thể lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe dựa trên bài thuốc Đông y với các dược liệu quý hiếm, lành tính.

Nibifa chọn cho mình lối đi riêng khi đưa 9 loại thảo dược lành tính vào trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastro NB Plus

Trên tinh thần đó, mới đây Nibifa giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastro NB Plus kế thừa và phát triển từ bài thuốc gia truyền của gia đình PGS.TS. Mai Tất Tố.

Điểm khác biệt của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastro NB Plus với các sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày thông thường, Nibifa chọn cho mình lối đi riêng khi đưa 9 loại thảo dược lành tính như: đảng sâm, bạch truật, mạch nha, mộc hương bắc, lá khôi, cam thảo bắc, ô tặc cốt

Theo y học cổ truyền, lá khôi có tác dụng kiểm soát các triệu chứng khó chịu do bệnh gây ra như ợ hơi, ợ chua, nóng rát thượng vị, đầy bụng, khó tiêu, chướng bụng…

Ô tặc cốt ngoài tác dụng hỗ trợ trị các bệnh chảy máu bên trong cơ thể như đại tiện ra máu, trĩ chảy máu,... còn góp phần chống viêm loét dạ dày - tá tràng do công năng làm giảm bớt độ acid dạ dày.

Cam thảo phối hợp với đảng sâm có tác dụng ích khí dưỡng huyết, dùng trong bệnh khí huyết hư nhược dẫn đến mệt mỏi…

Với chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên, Gastro NB Plus có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày; hỗ trợ cải thiện các biểu hiện và giảm nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng. Đặc biệt, khi nhắc tới Gastro NB Plus, người bệnh sẽ có ấn tượng ngay bởi sản phẩm có thể dùng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Nibifa phát triển các giải pháp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, trong suốt gần 30 năm Nibifa đã nghiên cứu bào chế nhiều sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng từ các thảo dược thiên nhiên quý hiếm được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng. Trong đó có nhiều sản phẩm tạo nên đột phá như thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastro NB Plus.

Theo Nibifa, công ty hiện đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP- WHO và GMP-EU tại TP. Ninh Bình.

Chuyên viên trung tâm nghiên cứu phát triển của Nibifa kiểm tra, đánh giá mẫu sản phẩm

Lấy sức khoẻ của người dân làm trung tâm trong mục tiêu phát triển, Nibifa nỗlực gìn giữ và phát huy hiệu quả các bài thuốc gia truyền cho phù hợp với quy định và xu thế hiện đại. Các thành phần hoạt chất truyền thống cam kết hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại đảm bảo giữ nguyên các tinh chất.

Thông qua hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, chuẩn mực, Nibifa bền bỉ đóng góp vào việc phát triển các giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastro NB Plus là sự kết hợp của bài thuốc gia truyền với quy trình sản xuất hiện đại, đạt chuẩn GMP. Nibifa cũng đặt ra các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt đối với các nguyên liệu đầu vào và có truy xuất theo dõi cụ thể để đảm bảo chất lượng tuyệt đối trước khi Gastro NB Plus đến tay người tiêu dùng. Hiện Gastro NB Plus có bán tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên toàn quốc và các kênh online chính thống của Nibifa.

Doãn Phong