Một nữ hộ sinh đang mang bầu đang tăng cường tại bệnh viện dã chiến ở Bình Dương được xác định mắc Covid-19, dù được điều trị tích cực nhưng đã tử vong.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương hôm nay cho hay, đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp nữ hộ sinh làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tử vong do mắc Covid-19.

Trường hợp này là chị D.N.T.T (32 tuổi, nhân viên khoa sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương).

Khu vực nữ hộ sinh làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chị T hiện đang phục vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), tử vong vào ngày 16/8.

Trong ngày 17/8, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương đã gửi thư chia buồn với gia đình bệnh nhân.

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người thân của nữ hộ sinh, mong gia đình sớm cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát lớn lao này.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, gia đình và các đồng nghiệp vẫn mãi tự hào về người chiến sĩ áo trắng, đã ra đi trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong thư, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương viết: “Cái chết đối với từng người vốn dĩ là một hành trình sự cô đơn không thể chia sẻ cùng ai. Nay điều khủng khiếp nhất của đại dịch Covid-19 không chỉ là chia cắt tình thân, cắt đứt mọi sự giao tiếp trong xã hội mà còn đẩy những người bị nhiễm và bị chết vào hoàn cảnh đơn độc đến tận cùng.

Nữ hộ sinh và những bệnh nhân không may đã phải chấm dứt sự sống của mình trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch Covid-19. Chúng tôi đau xót nhưng cũng tự hào vì sự hi sinh của một người đồng nghiệp sẽ góp phần mang lại cuộc sống cho rất nhiều người ở lại”.

Người đứng đầu ngành y tế Bình Dương cũng kêu gọi mọi người hãy biến đau thương thành hành động, mỗi người một mặt trận, mỗi người một nhiệm vụ cùng chung sức đồng lòng để chiến thắng “giặc Covid-19”, nhất định chấm dứt những ngày tháng đau thương này. Nhất định phải đem lại cuộc sống mạnh khỏe, an vui cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Được biết, nữ hộ sinh này đang mang thai nên chưa tiêm vắc xin. Sau khi phát hiện mắc Covid-19, các bác sĩ đã tận tình điều trị, cứu chữa nhưng bệnh tình bệnh nhân trở nặng dẫn đến tử vong.

Khu vực nữ hộ sinh đang phục vụ là bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Bệnh viện tâm thần (thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Nơi đây có nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nặng và rất nặng).

Xuân An