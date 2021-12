Các nhà khoa học Nam Phi cho biết, biến thể Omicron có khả năng gây tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hoặc Beta.

Theo Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD), dữ liệu do hệ thống y tế thu thập đã cung cấp bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về khả năng xâm nhập miễn dịch của Omicron.

Nhà vi sinh vật học Anne von Gottberg đã nhắc lại điều này trong một cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bà cho biết, Nam Phi đang chứng kiến ​​sự gia tăng các trường hợp tái nhiễm Covid-19 do Omicron gây ra.

Số ca nhiễm Covid-19 đã tăng đột biến ở Nam Phi, hơn 11.500 bệnh nhân vào ngày 2/12. Trong khi đó, con số này chỉ là hơn 300 ca vào 10 ngày trước.

Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD) thuộc mạng lưới các tổ chức y tế thực hiện giải trình tự bộ gen trên các mẫu Omicron. NICD cho biết Omicron đang nhanh chóng trở thành biến thể thống trị trong nước.

NICD đánh giá nguy cơ gây tái nhiễm của Omicron về cơ bản cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong các đợt dịch trước.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ tháng 3/2020 đến ngày 27/11/2021. Trong đó có gần 2,8 triệu mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính ít nhất 90 ngày trước ngày 27/ 11, có hơn 35.000 người bị nghi ngờ tái nhiễm.

Nếu Omicron gây ra nhiều ca tái nhiễm hơn so với các ca nhiễm mới, điều đó cho thấy, biến thể này đã phát triển khả năng tránh miễn dịch có được nhờ nhiễm bệnh trước đó.

Theo nhà khoa học Juliet Pulliam, các ca tái nhiễm gần đây xảy ra nhiều nhất ở những người từng nhiễm biến thể Delta.

Tuy nhiên, các tác giả không có thông tin về tình trạng tiêm chủng của các cá nhân. Bởi vậy, họ không thể đánh giá liệu Omicron có né tránh khả năng miễn dịch do tiêm chủng hay không hoặc ở mức độ nào.

An Yên (Theo Wionews)

