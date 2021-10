Cả sốt xuất huyết và Covid-19 đều là bệnh do virus gây ra nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.

Sốt có thể là một dấu hiệu của chứng viêm, không chỉ là triệu chứng điển hình của Covid-19 mà còn gặp ở các bệnh truyền nhiễm do virus gây ra khác.

Sốt xuất huyết là bệnh theo mùa xảy ra hằng năm, bởi vậy, cần để ý phân biệt do các triệu chứng tương tự với Covid-19 - đang rất phổ biến hiện nay. Sốt vừa đến cao là một trong những dấu hiệu chủ yếu của cả hai bệnh.

Ảnh minh họa: Emedicinehealth

Điểm tương tự

Cả sốt xuất huyết và Covid-19 đều là bệnh do virus gây ra, khả năng có các triệu chứng giống nhau khá cao. Sốt xuất huyết do virus Dengue còn Covid-19 do virus SARS-CoV-2.

Thông thường, với cả hai bệnh, một số dấu hiệu phổ biến được ghi nhận là đau cơ thể, đau cơ, ớn lạnh, sốt và buồn nôn.

Xét nghiệm là cách chẩn đoán duy nhất để phân biệt các triệu chứng. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần thận trọng với các cơn sốt.

Điểm khác biệt

Mặc dù sốt là triệu chứng chung của tất cả các loại bệnh nhiễm trùng, cơn sốt được ghi nhận trong Covid-19 thường ở mức độ thấp hoặc trung bình (dưới 38,8 độ C) và có thể kiểm soát bằng thuốc hạ sốt. Nếu sốt kéo dài hơn 7 ngày, bệnh đã sang giai đoạn nghiêm trọng.

Khi bị sốt xuất huyết, bệnh nhân có thân nhiệt có thể tăng cao đáng kể (39-40 độ C) kèm theo các triệu chứng liên quan khác, cần điều trị tích cực để khỏi bệnh.

Sốt khi bị nhiễm virus Dengue có thể liên tục và dai dẳng, trong khi với Covid-19, cơn sốt đến rồi đi. Do đó, cách thức sốt của bạn sẽ hé lộ bạn bị loại bệnh nào.

Ngoài sốt, cũng có một chút khác biệt về triệu chứng khởi phát của hai bệnh. Người mắc Covid-19 thường biểu hiện một hoặc nhiều triệu chứng, bắt đầu bằng ho và sốt, ho đơn thuần, các triệu chứng tiêu hóa hoặc chỉ mệt mỏi.

Trong khi đó, bệnh nhân sốt xuất huyết thường đau đầu hoặc suy nhược.

Không có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết. Cách tốt nhất để giải quyết các triệu chứng sốt xuất huyết là điều trị hỗ trợ, nghỉ ngơi.

Bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng là phải đi xét nghiệm khi bị sốt. Nếu không được điều trị kịp thời, cả hai bệnh đều có nguy cơ diễn biến nặng và gây tử vong, đặc biệt với những người có bệnh nền, hệ miễn dịch suy giảm.

Cách phòng chống

Với sốt xuất huyết:

- Thường xuyên vệ sinh những nơi đọng nước để tránh muỗi sinh sản

- Mặc quần áo che kín cơ thể để tránh bị muỗi đốt

- Sử dụng tinh dầu, thuốc xịt chống muỗi

Với Covid-19:

- Tiêm phòng vắc xin đầy đủ

- Đeo khẩu trang khi ra các khu vực đông người

- Thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc các trường hợp không cần thiết.

An Yên (Theo Times of India)

