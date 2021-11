Trong ngày 15/11, các tỉnh miền Tây ghi nhận thêm hơn 2.000 ca F0. Các tỉnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K.

Tại TP Cần Thơ, trong hôm nay ghi nhận 390 người mắc Covid-19 (143 trường hợp ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng; 165 ca được phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà; số còn lại trong khu phong tỏa và cách ly), nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 12.900.

Ngoài ra, hôm nay, TP Cần Thơ có 2 trường hợp tử vong.

Dịch ở TP Cần Thơ đang ở cấp độ 3

Hiện TP Cần Thơ đang điều trị cho hơn 2.900 bệnh nhân; trong đó có 93 trường hợp nằm ở tầng 3. TP Cần Thơ đang có dịch ở cấp độ 3. Thành có 4 quận dịch ở cấp độ 3; 5 quận, huyện dịch ở cấp độ 2.

Trong 24h qua, tỉnh Vĩnh Long phát hiện 289 ca F0. Trong đó, hơn 90 ca được ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng và cơ sở y tế. Số ca F0 tại tỉnh này hơn 4.800.

An Giang ghi nhận thêm 482 ca F0. Số ca F0 tại tỉnh An Giang đã hơn 18.000. An Giang đang áp dụng dịch ở cấp độ 3, tuy nhiên tỉnh có đến 4 thành phố, huyện dịch ở cấp độ 4. An Giang là một trong tỉnh, thành có ca F0 nhiều nhất miền Tây trong 7 ngày qua.

Đồng Tháp, phát hiện thêm 383 ca mắc mới, trong đó có 62 ca trong cộng đồng. Tỉnh này đã có hơn 13.800 ca F0. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 3.473 ca.

Trong ngày, Đồng Tháp có 181 bệnh nhân xuất viện; 2 ca tử vong. Tính đến nay, tỉnh đã tiêm được hơn 1,8 triều liều vắc xin, đáng mừng là có đến 712.000 người được tiêm đủ 2 mũi (đạt 52,51% dân số tỉnh).

Theo thống kế của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, có hơn 96% ca F0 mà tỉnh đang điều trị không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, hiện nay, mặt thuận lợi là tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh ngày càng cao, số ca chuyển nặng và ca tử vong đã giảm rất nhiều so với giai đoạn trước đây.

Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi số ca mắc liên tục tăng trong thời gian gần đây. Ông Phong yêu cầu tăng cường cần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Cùng với đó, sắp xếp, phân tầng điều trị hợp lý để hạn chế thấp ca tử vong; hạn chế và nhanh chóng kéo giảm số ca mắc Covid-19; tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại tỉnh Sóc Trăng, có thêm 376 ca dương tính; nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 9.800. Tỉnh Sóc Trăng vẫn đang nằm ở vùng vàng.

Tỉnh Tiền Giang có thêm 500 ca F0, tổng số ca dương tính tại địa phương là hơn 21.200. Trong hôm nay tỉnh có 6 bệnh nhân tử vong.

Theo chính quyền các tỉnh, thành miền Tây tình hình dịch tại khu vực này còn diễn biến phức tạp, do đó người dân phải thực hiện nghiêm 5K. Đồng thời, ngành chức năng các tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin.

