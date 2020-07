Sáng 11/7, Phi công Anh được Bộ Y tế trao giấy chứng nhận ra viện để hồi hương sau hành trình 115 ngày điều trị.

Sáng 11/7, PGS.TS. BS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng khám chữa bệnh Bộ Y tế và BS CKII Nguyễn Tri Thức, Giám độc BV Chợ Rẫy đã trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và giấy ra viện cho bệnh nhân 91.

Sáng cùng ngày, Tổng lãnh sự Anh cùng đoàn bay 919 cũng đến chúc mừng công dân cũng như đồng nghiệp của mình vượt cửa tử trở về cuộc sống.

Dự kiến tối hôm nay, bệnh nhân sẽ lên chuyến bay của Vietnam Airlines để trở về quê hương Scotland.

Lãnh đạo Bộ Y tế và bệnh viện trao giấy chứng nhận ra viện cho phi công Anh. Ảnh: BVCC

Đoàn bay 919 chúc mừng đồng nghiệp trở về. Ảnh: BVCC

Tổng lãnh sự Anh cám ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã cứu chữa công dân Anh

Bác sĩ Thức chia sẻ, thành quá hôm nay là trí tuệ tập thể các y bác sĩ, Tiểu ban điều trị và các đồng nghiệp từ Bệnh viện Nhiệt đới. Tất cả đã vượt qua khó khăn để níu giữ sinh mệnh bệnh nhân 91.

Giây phút nhận hoa và giấy ra viện phi công Anh xúc động : “Tôi xin cám ơn các bác sĩ Việt Nam từ tận đáy lòng”.

Ông Khuê cho rằng, phi công Anh đã “hạ cánh an toàn” sau chuyến bay dài hơn 115 ngày. Rồi đây anh sẽ lên chính chiếc máy bay anh từng lái để trở về quê hương. Đó là ngôi nhà của anh ấy, là không gian quen thuộc hi vọng hành trình trở về với gia đình an toàn.

Đoàn bay 919 tặng hoa cảm ơn bác sĩ điều trị cho phi công Anh

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Anh bày tỏ sự biết ơn đối với Chính Phủ Việt Nam, Bộ Y tế và tập thể y bác sĩ điều trị cho BN 91. Vượt qua khỏi khuôn khổ ngoại giao, điện diện Tổng lãnh sự cũng bày tỏ lòng biết ơn từ đáy lòng. Không chỉ riêng bệnh nhân 91, có rất nhiều công dân Anh được chăm sóc điều trị ở các khu cách ly vừa qua đã được chăm sóc tận tình chu đáo.

Đoàn bay 919 của hãng hàng không VietNam Airline đã tặng hoa cảm ơn bác sĩ đã giúp họ đưa người đồng đội, đồng nghiệp vượt cửa tử trở về, trở lại với bầu trời.

Dự kiến vào chiều cùng ngày phi công Anh được phòng khám gia đình của Anh đảm nhận hộ tống toàn hành trình từ Việt Nam về Anh.

Phan Nhơn