- Bệnh nhân 91 tiếp tục hồi phục tốt hơn, sức cơ ở chân tăng, phổi thông khí tốt hơn và thận đã hồi phục.

Ngày 2/6, Tiểu ban điều trị cho biết, bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Vietnam Airlines đang có tiến triển rất tốt. Lần đầu tiên bệnh nhân đã mỉm cười.

Đến hôm nay, bệnh nhân có phản xạ ho mạnh hơn, thông khí phổi tăng và ổn định hơn những ngày trước. Các bác sĩ tiếp tục duy trì lượng máu ECMO 3,7 lít/phút do lượng oxy phổi bệnh nhân có cải thiện nhưng chưa đạt mức cai ECMO, cơ hô hấp còn yếu. Những ngày tới, bác sĩ sẽ giảm dần số lít oxy vào máy ECMO còn 1,5 lít/phút và nồng độ oxy chỉ còn 50%.

Bệnh nhân 91 tiếp tục có nhiều tiến triển kỳ diệu. Ảnh: BVCC

Về chức năng thận, bệnh nhân từng bị suy thận, các chuyên gia từng tính đến khả năng phải ghép thận nhưng hiện tại chức năng thân đã hồi phục, xét nghiệm định lượng ure trong máu, creatinin máu không tăng 3 ngày nay.

Đáng mừng, sức cơ chi dưới bệnh nhân cũng tăng lên 2/5 (những ngày trước chỉ đạt 1/5), chi trên 3/5, cơ hoành phải hoạt động nhưng còn yếu. Bệnh nhân có hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl nên hơi bứt rứt và thở nhanh.

Tình trạng chướng bụng của bệnh nhân cũng giảm, có nhu động lại nên đã bắt đầu cho uống nước đường. Chuyên gia cho biết, chướng bụng có thể do hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl hoặc do bactrim liều cao.

Tuy nhiên phổi bệnh nhân vẫn nhiễm trùng do 2 loại vi khuẩn, dù bạch cầu đã giảm nhưng vẫn còn đờm mủ nên hội đồng chuyên môn đánh giá, bệnh nhân vẫn còn nặng.

Bệnh nhân hiện đang được tập vật lý trị liệu ngày 2 lần để hồi phục các cơ vận động, theo dõi điều chỉnh nước điện giải, sử dụng furosemide để duy trì cân bằng dịch đồng thời được chăm sóc vết loét cùng cụt do nằm quá lâu.

Bệnh nhân 91 nhập viện từ ngày 18/3 đến nay đã qua 76 ngày điều trị. Đến nay bệnh nhân đã có 8 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thúy Hạnh