Trong số 44 ca Covid-19 ghi nhận sáng nay, tại Phú Thọ, có 33 trường hợp cộng đồng. Như vậy sau gần 1 tháng, số ca mắc tại tỉnh này là 883 F0.

Theo thông tin từ Sở Y tế Phú Thọ, sáng 4/11, tỉnh ghi nhận thêm 44 ca mắc Covid-19 mới. Các ca phân bố tại tại huyện Tân Sơn 16 ca, Thanh Sơn 14 ca, Việt Trì 7 ca, Thanh Thủy 3 ca, Phù Ninh 2 ca và Tam Nông 2 ca.

Trong các trường hợp mắc mới, có 33 trường hợp mắc mới trong cộng đồng và 11 trường hợp trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, cách ly. Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh này ghi nhận 883 ca mắc Covid-19.

Đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh Phú Thọ cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 8,57 ca/100.000 dân/tuần; 69,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19).

Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Đánh giá theo cấp huyện, 1 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 1 huyện Đoan Hùng đang ở cấp độ 1.

Đánh giá theo cấp xã, toàn tỉnh có 5 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa - TP Việt Trì; thị trấn Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng - Thanh Sơn; Văn Luông - Tân Sơn); 6 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân - thành phố Việt Trì; Kim Thượng - Tân Sơn; Tân Phú, Ngọc Đồng - Yên Lập); 44 xã ở cấp độ 2 và 170 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng có quyết định tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, mát xa, cơ sở cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, spa làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ bi-a… Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi.

Vừa qua, lực lượng Công an huyện Thanh Sơn cũng đã xử lý vi phạm đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Khánh Linh và New Ruby (địa chỉ phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn) do không chấp hành đúng các quy định trong việc kinh doanh dịch vụ hành chính.

2 cơ sở này không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người; đồng sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định; hoạt động quá giờ cho phép. Quyết định áp dụng mức cao nhất của khung, phạt mỗi cơ sở 35 triệu đồng.

Sau khi phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến 2 quán karaoke nói trên, Công an huyện đã trích xuất camera tại các địa điểm để truy vết các trường hợp có liên quan, đồng thời khoanh vùng, phong tỏa xung quanh khu vực; yêu cầu 2 cơ sở chấp hành nghiêm quyết định phong tỏa tạm thời để phục vụ cho công tác truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch.

Ngọc Trang