Từ 8h đến 19h ngày 24/7, Phú Yên ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó TP. Tuy Hòa có 5 ca (2 ca là F1, 1 ca trong bệnh viện, 2 ca sàng lọc trong khu phong tỏa), huyện Phú Hòa 7 ca (3 ca F1, 2 ca cách ly tại nhà, 2 ca trong khu vực phong tỏa), TX. Đông Hòa 1 ca (sàng lọc tại Trạm Y tế), huyện Tuy An 2 ca (là F1).

Như vậy tính từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.088 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 613 ca, huyện Phú Hòa 200 ca, TX Đông Hòa 70 ca, huyện Tây Hòa 4 ca, huyện Tuy An 99 ca, TX Sông Cầu 3 ca, huyện Đồng Xuân 5 ca, huyện Sơn Hòa 64 ca, huyện Sông Hinh 30 ca.

Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đồng Xuân (Phú Yên)

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, trong 875 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 11 bệnh nhân nặng, nguy kịch, 19 bệnh nhân viêm phổi nặng, 57 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ, 811 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 24/7, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Trường hợp thứ nhất là nữ (sinh năm 1993), đang mang thai, đăng ký thường trú tại xã An Mỹ (huyện Tuy An), tạm trú tại xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Trường hợp này, ngày 22/7 có có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 8/7, người này được chồng chở bằng xe máy đi từ xã An Mỹ về nhà mẹ ruột ở xã Xuân Phước, có ghé chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế rồi đến thẳng Trạm Y tế xã Xuân Phước, được y sĩ tại đây hướng dẫn khai báo y tế.

Sau khi khai báo, họ được cán bộ y tế hướng dẫn về lại địa phương vì địa phương đang thực hiện phong tỏa (thôn Hòa Đa, xã An Mỹ phong tỏa từ ngày 3/7). Hai vợ chồng về lại xã An Mỹ.

Chiều 19/7, thai phụ được chồng chở bằng xe máy từ An Mỹ đi vòng lên An Lĩnh, An Thọ, An Xuân (huyện Tuy An) tới Sơn Xuân, Sơn Định (huyện Sơn Hòa) rồi về nhà mẹ ruột ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước để sinh (khi về nhà có gặp mẹ ruột và em trai).

Sau đó người chồng đến Trạm Y tế xã Xuân Phước khai báo y tế cho 2 vợ chồng. Trạm Y tế tham mưu UBND xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 19/7 đến hết ngày 1/8, đồng thời hướng dẫn thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định.

Ngày 20/7, người phụ nữ này được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 22/7 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đến cách ly, theo dõi tại khu cách ly thuộc Trung tâm Y tế Đồng Xuân. Bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở. Xác định được 7 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được đưa đi cách ly tập trung. Một phần đội 8, thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước với 9 hộ, 34 người phải phong tỏa để phòng chống dịch.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, người phụ nữ trên đã ra khỏi địa phương đang phong tỏa, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cao.

Trường hợp thứ hai là nữ công nhân sinh năm 2001, thường trú tại xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), làm việc cùng chồng tại Công ty Newwide, tối về ở trọ tại khu phố 6, Phùng Thới (TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sáng 12/7, hai người được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Mỹ Phước, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 12h ngày 12/7, hai vợ chồng đi xe gắn máy từ Bình Dương về Phú Yên (mang theo thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi trên đường và không tiếp xúc với ai). Đến 17h20 về tới Xuân Lãnh, ra Trạm Y tế xã khai báo, có giữ khoảng cách, đeo khẩu trang.

Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã ra quyết định cách ly tại nhà từ ngày 12/7 đến hết ngày 25/7, đồng thời hướng dẫn thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định.

Ngày 21/7, người phụ nữ này đến nhà hàng xóm và tiếp xúc với 4 người, sau đó có tiếp xúc với 2 người đến nhà chơi. Đến chiều cùng ngày, đi chợ gần nhà và tiếp xúc với 3 người bán tạp hóa, bán bún, phở, bán thịt heo.

Ngày 22/7, nữ công nhân được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân. Qua truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định 14 F1, 50 F2.

Nữ công nhân trên không tuân thủ các quy định phòng chống dịch, rời khỏi Bình Dương là địa phương đang có dịch về Phú Yên không tuân thủ quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, đã đi và tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cao.

Trâm Trân

