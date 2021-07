Từ 17h ngày 23/7 đến 8h ngày 24/7, Phú Yên ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Trong đó TP. Tuy Hòa có 6 ca (1 ca là F1, 4 ca trong bệnh viện dã chiến, 1 ca sàng lọc trong cộng đồng Công ty may Phong Phú, phường Phú Thạnh), huyện Phú Hòa 4 ca (2 ca F1, 2 ca sàng lọc trong khoa cấp cứu bệnh viện), TX. Đông Hòa 1 ca (về từ TP.HCM), huyện Tuy An 4 ca (cả 4 ca này sàng lọc cộng đồng (thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải).

Như vậy tính từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.073 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 608 ca, huyện Phú Hòa 193 ca, TX Đông Hòa 69 ca, huyện Tây Hòa 4 ca, huyện Tuy An 97 ca, TX Sông Cầu 3 ca, huyện Đồng Xuân 5 ca, huyện Sơn Hòa 64 ca, huyện Sông Hinh 30 ca.

Ngành y tế Phú Yên xét nghiệm Covid-19

Sáng 24/7 có 18 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, trong đó TP Tuy Hòa 10 người, huyện Tuy An 8 người. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện từ ngày 23/6 đến nay đã tăng lên 179 người.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, trong 886 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 5 bệnh nhân nặng, nguy kịch, 20 bệnh nhân viêm phổi nặng, 50 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ, 811 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Phú Yên phát đi công văn khẩn về việc đưa đồng bào từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê Phú Yên.

Đối tượng được đưa về là công dân Phú Yên có hoàn cánh khó khăn đang tạm trú tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, là người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người đi khám bệnh, lao động tự do bị mất việc không có chỗ ở, học sinh, sinh viên.

Để được tiếp nhận đưa về quê Phú Yên, những người này phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2 (còn giá trị trong 36 giờ) trước thời điểm khởi hành để về Phú Yên.

Đồng thời tự khai báo y tế trên tờ khai y tế và cam kết không phải là F1, F2 của các ca bệnh Covid-19 và các thông tin cá nhân cần thiết.

Phú Yên chuẩn bị đưa đồng bào từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê

Phương thức để đón công dân Phú Yên về quê gồm có cả đường bộ, đường sắt và đường không. Tuy nhiên, trước mắt sẽ bố trí ôtô vận chuyển hành khách của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang để đón công dân Phú Yên về quê.

Ngày 25/7, tổ chức đón đợt đầu tiên đón công dân Phú Yên về quê, mỗi đợt huy động 20 xe, mỗi xe chỉ chở 20 người và sẽ đón đến khi nào hết công dân Phú Yên có nhu cầu về quê.

Địa điểm tập kết sẽ là Bến xe Miền Đông (cũ). Còn địa điểm tiếp nhận là Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và Nhà Văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên.

Kinh phí của việc đưa đón công dân Phú Yên về quê được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí xã hội hóa.

