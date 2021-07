Từ 8h đến 17h ngày 22/7, Phú Yên ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó TP. Tuy Hòa có 11 ca (10 ca là F1, 1 ca sàng lọc trong cộng đồng được lấy mẫu khi có triệu chứng), TX. Đông Hòa 1 ca (1 ca sàng lọc trong khoa cấp cứu bệnh viện), huyện Tuy An 2 ca (1 ca là F1, 1 ca trong bệnh viện), huyện Sơn Hòa 1 ca (F1), huyện Đồng Xuân 2 ca (1 ca về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương, 1 ca đến từ thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Chốt phong tỏa ở huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.017 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó TP Tuy Hòa có 581 ca, huyện Phú Hòa 179 ca, TX Đông Hòa 60 ca, huyện Tây Hòa 4 ca, huyện Tuy An 93 ca, TX Sông Cầu 1 ca, huyện Đồng Xuân 5 ca, huyện Sơn Hòa 64 ca, huyện Sông Hinh 30 ca.

Trong ngày có 2 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 vừa được ghi nhận. Đó là bệnh nhân 18707, sinh năm 1927, ở phường 1, TP Tuy Hòa. Bệnh nhân 18707 nhập viện ngày 2/7 tại Bệnh viện Dã chiến TP Tuy Hòa, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên ngày 16/7, tử vong lúc 8h30 ngày 22/7.

Trường hợp này được chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, suy tim, gãy cổ xương đùi trái.

Thứ 2 là bệnh nhân 72772, sinh năm 1950, ở phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa. Bệnh nhân 72772 nhập viện lúc 10h40 ngày 21/7, tử vong lúc 21h30 ngày 21/7. Trường hợp này được chẩn đoán sốc tim/nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có tiền sử suy tim đã điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vật vã, tay chân lạnh, không bắt được mạch. Sau 11 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi, kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này, Phú Yên đã có 8 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Trong ngày 22/7 có 1 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện (bệnh nhân 38269, sinh năm 2005, ở Bình Kiến, TP Tuy Hòa, nhập viện ngày 12/7). Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện trong đợt dịch này là 119 người.

Về công tác điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết, trong 890 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 5 bệnh nhân nặng - nguy kịch (tăng 3 người so với ngày 21/7), 20 bệnh nhân viêm phổi nặng (tăng 14 người), 13 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ, 852 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Chiều 22/7, Sở Y tế Phú Yên tiếp tục có thông báo khẩn số 45 tìm người có mặt tại các địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19:

- Quầy thịt heo của bà Thanh (có bán đồ ăn sáng, rau quả, thịt heo), địa chỉ: đường Hàm Nghi, phường 2, TP Tuy Hòa lúc 6h30 từ ngày 8-11/7.

- Quán cà phê của chị Quyên, địa chỉ: ngã tư Chu Văn An - Hoàng Diệu, phường 4, TP Tuy Hòa từ ngày 9-12/7.

- Quầy thịt của bà Dân, các quầy rau, quầy cá (trước cổng KCN Hòa Hiệp), địa chỉ: phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa khoảng 15h đến 17h các ngày từ 9-15/7.

-Chợ xổm bùng binh Trần Phú - Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa lúc 6h đến 7h các ngày 14/7 và 15/7.

Sở Y tế đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.

Trâm Trân

