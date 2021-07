Trong số những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện có 1 nữ nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8h đến 17h ngày 7/7, Phú Yên phát hiện 23 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Tuy Hòa có 18 ca, huyện Tuy An 2 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca, huyện Phú Hòa 1 ca, lần đầu tiên TX Sông Cầu ghi nhận 1 ca.

Trong 23 ca nhiễm mới có 3 ca đang cách ly tập trung, 18 ca sàng lọc ở khu vực phong tỏa và 2 ca phát hiện trong cộng đồng đang điều tra truy vết.

Một nữ nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có kết quả dương tính SARS-CoV-2

Như vậy, đến nay 8/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên bùng phát dịch Covid-19. Cùng với đó, Phú Yên đã ghi nhận 359 ca nhiễm trong cộng đồng (1 ca tử vong). Trong đó, TP Tuy Hòa có 204 ca, huyện Sơn Hòa 48 ca, TX Đông Hòa 20 ca, huyện Tuy An 31 ca, huyện Sông Hinh 24 ca, huyện Tây Hòa 5 ca và huyện Phú Hòa 26 ca và TX Sông Cầu 1 ca.

Trong số những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện có 1 nữ nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đó là bệnh nhân Đ.T.N.C. (27 tuổi), ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa.

Theo khai báo y tế, sáng 21 và 22/6, chị C. làm việc tại Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chiều về nhà ở xã Bình Ngọc. Ngày 23/6, chị C. đi làm rồi ở lại bệnh viện, xét nghiệm PCR lần 1 đến ngày 24/6 cho kết quả âm tính.

Các ngày 24 và 25/6, chị đi làm và ở lại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ngày 26/6, chị đi làm tại bệnh viện, đến 19h thì xin về nhà nghỉ ngơi, không đi đâu. Từ đó đến ngày 30/6, chị C. ở nhà, không đi làm. Khoảng 13h30 ngày 1/7, chị C. được làm xét nghiệm PCR lần 2 và ngày 2/7 cho kết quả âm tính.

Khoảng 16h30 ngày 3/7, chị C. đến bệnh viện làm việc. Ngày 4/7, chị có đến Phòng giao ban nhỏ (tầng 1) của bệnh viện và tiếp xúc với 6 người. Ngày 5/7, chị C. được làm xét nghiệm PCR lần 3 và ngày 6/7 cho kết quả dương tính. Hiện, chị C. được cách ly, điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, trong tổng số 358 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện có bệnh nhân 14125 và bệnh nhân 20532 diễn biến nguy kịch.

Có 4 bệnh nhân viêm phổi nặng, có thể phải thở máy (trong đó 3 bệnh nhân có bệnh nền, 1 bệnh nhân không có bệnh nền). Có 15 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ và 335 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Qua điều tra dịch tễ, truy vết, lực lượng chức năng đã xác định 138 F1, nâng tổng số F1 từ ngày 23/6 đến nay lên 3.328 trường hợp. Cùng với đó xác định thêm 535 F2, nâng tổng số F2 từ ngày 23/6 đến nay lên 10.735 trường hợp.

Ngành y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định.

Các địa phương dưới sự hỗ trợ của các đoàn công tác của Bộ Y tế, Quân khu V, Sở Y tế Khánh Hòa, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng… tiếp tục công tác truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường tại các địa điểm nguy cơ.

Trâm Trân

Phú Yên thêm 21 ca Covid-19, có 2 bệnh nhân nguy kịch Trong 301 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở Phú Yên có 2 người phải thở máy, lọc máu nhân tạo.