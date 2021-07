Từ 17h ngày 27/7 đến 8h ngày 28/7, Phú Yên chỉ ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó huyện Phú Hòa 1 ca (F1), huyện Tây Hòa 1 ca (về từ Dĩ An, Bình Dương), huyện Đồng Xuân 1 ca (về từ TP. HCM).

Đây là lần có số ca nhiễm thấp nhất Phú Yên công bố ghi nhận, tính từ ngày 23/6 đến nay,

Cùng với đó, cũng từ ngày xuất hiện dịch bệnh Covid-19 (23/6) đến nay, Phú Yên có 447 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện.

Cơ sở cách ly y tế cộng đồng ở thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân.

Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.227 ca mắc Covid-19. Trong đó TP Tuy Hòa 682 ca, huyện Phú Hòa 223 ca, TX Đông Hòa 80 ca, huyện Tây Hòa 8 ca, huyện Tuy An 122 ca, TX Sông Cầu 9 ca, huyện Đồng Xuân 9 ca, huyện Sơn Hòa 64 ca, huyện Sông Hinh 30.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Yên - cho biết trong 771 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 8 bệnh nhân nặng, nguy kịch, 18 bệnh nhân viêm phổi nặng, 52 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ, 693 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa (Phú Yên) thành lập 26 cơ sở cách ly y tế cộng đồng để tiếp nhận công dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố đang có dịch về địa phương.

Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, mỗi xã, thị trấn đều có 1 cơ sở cách ly y tế cộng đồng, được tổ chức tại một số trường học có đủ điều kiện cho hoạt động cách ly y tế. Trung tâm Y tế huyện phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cơ sở cách ly y tế cộng đồng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng.

Sở Y tế Phú Yên tiếp tục có thông báo khẩn số 49 tìm người có mặt tại các địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19:

-Các quầy bán thịt, quầy bán cá tại chợ xổm Phước Khánh, địa chỉ: xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa lúc 5h 30 đến 6h từ ngày 14-20/7.



- Chợ Yến, địa chỉ: thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, buổi sáng ngày 16/7.



- Các quầy rau vỉa hè (xung quanh Chợ phường 7), TP Tuy Hòa khoảng 5h đến 7h ngày 14/7.



- Các quầy bán thịt, rau, củ tại Chợ Phú Ân, địa chỉ: xã Hòa An, huyện Phú Hòa, buổi sáng ngày 18/7.



- Khu vực giữ xe (gần bên đường Lương Văn Chánh), quầy thực phẩm tươi sống, quầy bánh kẹo tại Siêu thị Coopmart, địa chỉ: phường 4, TP Tuy Hòa khoảng 8 giờ đến 10h 30 các ngày 18/7, 21/7, 24/7.



Sở Y tế Phú Yên đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Trâm Trân

Hà Nội thêm 18 ca dương tính nCoV, có 16 người phát hiện tại cộng đồng Sáng 28/7, Sở Y tế Hà Nội báo cáo nhanh về 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Trong đó, có 16 người ghi nhận tại cộng đồng, 2 trường hợp ở khu cách ly.

Phú Yên thông báo khẩn tìm người đến các điểm có nguy cơ mắc Covid-19 Sáng nay (27/7), Sở Y tế tỉnh Phú Yên có thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 để được hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch.