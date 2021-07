Từ 8h đến 17h ngày 20/7, Phú Yên ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó TP. Tuy Hòa có 36 ca (3 ca sàng lọc tại khoa cấp cứu bệnh viện, 20 ca là F1, 11 ca trong khu vực phong tỏa, 2 ca sàng lọc cộng đồng), TX Đông Hòa 3 ca (cả 3 ca sàng lọc tại khoa cấp cứu bệnh viện), huyện Tuy An 1 ca (là F1).

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên sử dụng xe chữa cháy để cấp nước cho các bệnh viện

Như vậy, tính đến nay Phú Yên ghi nhận 954 ca nhiễm (5 ca tử vong). TP. Tuy Hòa có 540 ca, huyện Phú Hòa 170 ca, TX. Đông Hòa 55 ca, huyện Tây Hòa 4 ca, huyện Tuy An 90 ca, TX. Sông Cầu 1 ca, huyện Đồng Xuân 3 ca, huyện Sơn Hòa 62 ca và huyện Sông Hinh 29 ca.

Về công tác điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 2 bệnh nhân nặng, nguy kịch, thở máy lọc máu liên tục. Ngoài ra có 6 bệnh nhân viêm phổi nặng, 13 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ, 872 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Đến nay Phú Yên đã làm thủ tục xuất viện cho 56 bệnh nhân hoàn thành thời gian cách ly và được điều trị khỏi Covid-19. Toàn tỉnh Phú Yên có 129 khu vực đang phong tỏa.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các địa phương được đánh giá nguy cơ rất cao như TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tuy An (các xã An Mỹ, An Chấn, An Cư), TX Đông Hòa (phường Hòa Hiệp Trung), huyện Sơn Hòa (thị trấn Củng Sơn), huyện Sông Hinh (xã Ea Trol) cần quyết liệt triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo cấp độ dịch trên địa bàn, có thể đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên áp dụng hoặc cho phép áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cao hơn cho địa phương mình.

Trâm Trân