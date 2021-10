Tối 23/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh đang triển khai tiêm đợt 11, vắc xin VeroCell của Sinopharm - Trung Quốc với 450.000 liều, dự kiến hoàn thành đợt 11 vào ngày 25/10.

Theo Ban chỉ đạo, hiện nay, tỉnh có 1.250.500 dân số từ 18 tuổi trở lên có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến hết năm 2021 đạt trên 92% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi là khoảng 2.410.000 liều vắc xin.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 22/10, tỉnh Quảng Nam mới được phân bổ 1.320.300 liều/2.410.000 liều nhu cầu, đạt 54,8%.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch của Chính phủ, tỉnh cần thêm 1.089.700 liều vắc xin, trong đó: 709.800 liều để trả mũi 2 (500.000 liều VeroCell; 114.800 liều Astrazeneca; 95.000 liều Pfizer); 379.900 liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho 174.510 người và 294.800 liều vắc xin để tiêm cho 140.387 trẻ từ 12 đến 17 tuổi (nếu có).

Kết quả tiêm chủng tính đến ngày 23/10 được thực hiện như sau: Vắc xin thực đã nhận là 982.300 liều (74,4% so với quyết định). Số vắc xin thực tế đã tiêm: 769.700 mũi tiêm (75,2% so với vắc xin đã nhận).

Số người được tiêm: 696.306 người tiêm (62,4% số người cần tiêm); trong đó: 73.394 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (5,7% số người cần tiêm). 324.535 người được tiêm vắc xin VeroCell của Sinopharm Trung Quốc và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Hai huyện đã hoàn thành đợt 11 là Tiên Phước và Phú Ninh. So với số liều vắc xin được nhận đợt 11: 5 huyện tiêm chậm nhất là Đông Giang (20,3%), Hội An (37,8%), Nam Trà My (42,7%), Nam Giang (48,9%) và Tây Giang (54,2%).

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo cho hay, trong 13 ngày (từ ngày 12- 23/10), trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 243 ca mắc Covid-19 (Phước Sơn 207 ca; Nam Giang 36 ca).

Riêng ngày 23/10, phát hiện 13 ca mắc mới (BN 882355 đến BN 882367); trong đó 9 ca bệnh tại huyện Phước Sơn đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước; 2 ca tại thôn Mực (Thạnh Mỹ, Nam Giang) là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly từ trước. Và 2 ca bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (ở tại Phước Chánh và Phước Công, huyện Phước Sơn) là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện.

Nguyễn Hiền